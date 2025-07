Korwin-Mikke: Sikorski tylko się ośmieszy. Takie rzeczy załatwia się w tajnej korespondencji

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke skomentował protest wysłany do Watykanu ws. wypowiedzi dwóch biskupów przez polskie MSZ. Zdaniem prezesa partii KORWiN, Radosław Sikorski ośmieszy z tego powodu i wyjaśnił dlaczego.

Polskie MSZ opublikowało na swojej stronie informację o wręczeniu demarche 15 lipca. Warszawa potępiła wypowiedzi bpa Wiesława Meringa i propisowskiego biskupa Antoniego Długosza.

„Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej wręczył w dniu 15 lipca br. Javierowi Domingo Fernándezowi Gonzálezowi, Szefowi Protokołu Dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej, demarche, w którym strona polska wyraża oburzenie niedawnymi, niedopuszczalnymi wypowiedziami biskupów Długosza oraz Meringa” – napisano w komunikacie na stronie MSZ.

Więcej o tym przeczytacie poniżej.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Janusz Korwin-Mikke ocenił, że szef MSZ Radosław Sikorski ośmieszy się tym ruchem.

„JE Radosław Sikorski, wysyłając protest do Watykanu, tylko się ośmieszy. Przecież JE bp Wiesław Mering i JE bp Antoni Długosz, którzy wygłosili nieprzychylne wobec rządu tezy, są obywatelami Polski, a nie Watykanu” – napisał na X Janusz Korwin-Mikke.

„Oczywiście, że się ośmieszy – bo JŚw.Leon XIV Go oleje; bo co: miałby słuchać jakiegoś ministra?!? Takie rzeczy załatwia się w tajnej korespondencji, a nie publicznie. Co za brak elementarnej kultury politycznej” – ocenił prezes partii KORWiN.

„Podobnie np. JE Donald Trump z Brazylią. Tfu! D***kracja” – podsumował Korwin-Mikke.