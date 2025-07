Napaść i gwałt w hotelu pracowniczym. Jeden z obywateli Mołdawii wcześniej skazany za zabójstwo

- Reklama -

Dantejskie sceny w hotelu robotniczym w Lubinie. Doszło tam do napaści na 24-letnią obywatelkę Mołdawii, która została pobita i zgwałcona przez dwóch swoich rodaków. Jeden z nich – mimo wcześniejszego wyroku za zabójstwo – dostał się do naszego kraju.

Do dramatu doszło we wtorek 8 lipca 2025 r. w jednym z hoteli pracowniczych w Lubinie na Dolnym Śląsku. Jak ustalili śledczy, 24-latka została brutalnie pobita, a potem zgwałcona przez jednego z dwóch obywateli Mołdawii, 33-letniego Artura B. To z nimi przyjechała wcześniej z Szymanowa.

Według legnickiej prokuratury, troje obywateli Mołdawii przebywało w hotelu pracowniczym w związku z planowanym zatrudnieniem. W dniu tragedii spożywali wspólnie znaczne ilości alkoholu. Doszło między nimi do sprzeczki, która zakończyła się napaścią na kobietę. Z ustaleń śledczych wynika, że miała ona szczególnie brutalny charakter.

Mężczyźni usłyszeli zarzut współdziałania w doprowadzeniu kobiety do obcowania płciowego. Gwałtu dopuścił się tylko jeden z nich. – To, że drugi sprawca nie uczestniczył w samej czynności seksualnej, nie oznacza, że osoba, która działała z nim wspólnie i doprowadziła do tego czynu, nie może za to ponieść odpowiedzialności – wskazała rzecznik legnickiej prokuratury Liliana Łukasiewicz.

Dwaj obywatele Mołdawii usłyszeli także zarzuty niszczenia mienia. Chodzi o dewastację pokoju hotelowego, w którym doszło do napaści. Straty oszacowano na około tys. zł.

Jak się okazało, drugi z mężczyzn – 25-letni Daniel R. – był wcześniej, w Mołdawii, skazany za morderstwo. Odbył karę 8 lat pozbawienia wolności. Teraz będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Pokrzywdzonej 24-latce udzielono wsparcia psychologicznego i objęto opieką. Prokuratura złożyła wniosek o przesłuchanie jej w trybie zabezpieczającym.