Ile osób ułaskawił Andrzej Duda, a ile inni prezydenci? Niektórzy mocno się zdziwią

- Reklama -

Andrzej Duda wydał do tej pory, od 2015 r., postanowienia, na mocy których ułaskawionych zostało 146 osób; 970 osobom odmówiono ułaskawienia – poinformowała PAP prezydencka kancelaria.

Najwięcej osób ułaskawił urzędujący przez dwie kadencje Aleksander Kwaśniewski – łącznie 4302 osoby. Odmów ułaskawień prezydent Kwaśniewski wydał 2639.

Lech Wałęsa, który był prezydentem przez jedną kadencję, zastosował prawo łaski wobec 3454 osób, odmówił ułaskawienia w 444 przypadkach.

Bronisław Komorowski ułaskawił 360 osób, odmówił 1544 osobom. Lech Kaczyński ułaskawił 201 osób i wydał 913 odmów.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda od dnia 6 sierpnia 2015 r. do dnia 15 lipca 2025 r. wydał postanowienia, na mocy których: 146 osób zostało ułaskawionych, 970 osobom odmówiono ułaskawienia” – przekazała PAP kancelaria prezydenta.

Jak poinformowała kancelaria, za czasów prezydentury Andrzeja Dudy postępowania ułaskawieniowe wobec 74 osób wszczęto w trybie w tzw. „trybie drugim prezydenckim, z urzędu”.

Prośby o ułaskawienie przekazuje się na podstawie art. 565 par. 2 K.p.k. Prokuratorowi Generalnemu celem nadania im biegu w trybie art. 561 K.p.k. (tzw. „tryb pierwszy”) albo w trybie art. 567 par. 2 K.p.k. (tzw. „tryb drugi – prezydencki, z urzędu”).

Jak informuje KPRP na swej stronie, tryb pierwszy polega na przekazaniu prośby o ułaskawienie do Prokuratora Generalnego, który następnie przesyła ją do sądu, który wydał w danej sprawie wyrok. Jeżeli w danej sprawie orzekał tylko sąd pierwszej instancji i wyda on opinię pozytywną, to przesyła Prokuratorowi Generalnemu akta sprawy wraz ze swoją opinią, a w razie negatywnej opinii pozostawia prośbę bez dalszego biegu.

Tryb drugi również polega na przekazaniu prośby skazanego o ułaskawienie do sądu jak w trybie pierwszym, z tym że negatywne zaopiniowanie prośby przez sąd nie powoduje pozostawienia prośby bez biegu. Jak informuje KPRP na swej stronie, nadanie biegu prośbie w „trybie drugim” ma miejsce wówczas, gdy z treści prośby wynika uzasadnione przypuszczenie, że skazany może zasługiwać na łaskę z powodu np. nienagannej opinii środowiskowej, odbycia znacznej części kary pozbawienia wolności czy naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Nadanie prośbie biegu w „trybie drugim” nie przesądza o decyzji prezydenta, który – na podstawie dokumentów – podejmuje decyzję, pozytywną lub negatywną.

Kluczowe informacje