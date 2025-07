W gdańskim ratuszu wystawa „Nasi chłopcy”. Przedstawia mieszkańców Pomorza służących w Wehrmachcie

- Reklama -

W gdańskim ratuszu otwarto wystawę tymczasową „Nasi chłopcy. Mieszkańcy Pomorza Gdańskiego w armii III Rzeszy” przedstawiającą mieszkańców Pomorza, którzy służyli w Wehrmachcie. Tytuł wzbudza duże emocje.

W trakcie II wojny światowej po zajęciu przez Niemców Polski wielu mieszkańców terenów wcielonych deklarowało niemiecką narodowość. W efekcie byli włączani do Wehrmachtu.

„Wystawa „Nasi chłopcy. Mieszkańcy Pomorza Gdańskiego w armii III Rzeszy” nie ocenia, lecz tłumaczy. Opowiada o losach dziesiątek tysięcy Pomorzan, którzy – najczęściej pod przymusem – zostali wcieleni do armii III Rzeszy. Stawiamy istotne pytania o pamięć – i zapomnienie – tego zjawiska po 1945 roku” – czytamy w opisie wystawy na facebookowych profilach Muzeum Gdańska i Muzeum II Wojny Światowej.

„To pierwsza monograficzna wystawa, przygotowana w oparciu o materiały i pamiątki osób prywatnych oraz instytucji muzealnych z Pomorza Gdańskiego, która w kompleksowy sposób podejmuje temat służby mieszkańców naszego regionu w niemieckiej armii podczas II wojny światowej” – napisano na stronie gdansk.pl.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

„Bohaterami wystawy są mieszkańcy Pomorza Gdańskiego, przedwojenni obywatele II Rzeczpospolitej, Wolnego Miasta Gdańska czy Niemiec z różnych zakątków Pomorza. Ich losy pokazują, jak różne były indywidualne doświadczenia związane ze służbą w niemieckich-nazistowskich formacjach wojskowych. Łączy ich jednak wspólna, powojenna rzeczywistość – fakt, że przez dekady pozostawali na marginesie oficjalnej narracji historycznej” – zaznaczono.

„Tytułowi 'nasi chłopcy’ to nie metafora – to świadome nawiązanie do terminu, jakim określano w trakcie wojny, będących w podobnej sytuacji Luksemburczyków (’Ons Jongen’)” – czytamy na stronie Muzeum Gdańska.

Tytuł wywołuje jednak duże kontrowersje.

„W sensie, że „nazi chłopcy” miało być, ale się „przejęzyczył” znowu ktoś, czy jak?” – napisał w komentarzu na Facebooku pan Marek.

„Nasi chłopcy to ci pomordowani na Westerplatte, to ci, wywiezieni do Auschwitz, to setki młodych Powstańców, to ci, zatłuczeni na Szucha, leżący w Ponarach, w Piaśnicy…. Zamordowani przez Niemców, broniący kraju, Ojczyzny, honoru i wolności Polski!!! Naprawdę z wszytkich, tysięcy, dostępnych tematów władze Gdańska, proniemieckie dodoajmy, wybrały taki wątek? Na to idą pieniądze podatnika? W głowach się Wam volksdeutche pomieszało” – oceniła pani Kaja.

„Wasi. Nasi to walczyli z Niemcami” – stwierdził Krzysztof.

„Muzeum Gdańska zorganizowało wystawę o niemieckich żołnierzach z czasów III Rzeszy pn. „Nasi chłopcy”… Regermanizacja polskiej przestrzeni publicznej postępuje” – skomentował Marek Skalski z „Najwyższego Czasu!”.