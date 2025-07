Sikorski idzie za tłumem i uderza w Brauna. „Nie wolno nam…” [VIDEO]

- Reklama -

Radosław Sikorski podąża za ogólnym trendem i uderza w Grzegorza Brauna. Twierdzi, że tym razem to już na pewno „nie wolno przechodzić obojętnie”.

Mainstream oburzył się na Brauna po jego wypowiedzi w Radiu Wnet. Przypomnijmy, co mówił – nie pozwolono mu dokończyć – prezes Konfederacji Korony Polskiej.

– Kiedy trzeba rzucać kamieniem i rytualnie rozdzierać szaty i upominać o kłamstwa Talmudu, Haggady, Holokaustu, to mnie jako niegodnego potępia blisko 120 organizacji żydowskich. Kto by pomyślał, że aż tyle? Ale oni wszyscy razem, solidarnie, B’nai B’rith, Polin i inne organizacje, które przedstawiają się jako żydowskie, potępiają tych, którzy mówią prawdę. Że mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk… – mówił polityk.

W tym momencie prowadzący wywiad red. Łukasz Jankowski zakończył rozmowę. Główny nurt jest przekonany, jakoby Braun zakwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim obozie Auschwitz.

Narrację tę podsyca minister spraw zagranicznych Sikorski. W specjalnym nagraniu opublikowanym w serwisie X stwierdził on, że „rotmistrz Pilecki nie po to zgłaszał się na ochotnika do Oświęcimia, aby teraz jakaś łachudra dla zysku politycznego podważała jego raport”.

– Nie ma przyzwolenia na nasilającą się kampanię rasizmu i napędzany przez nią antysemityzm. Historia Niemiec uczy nas, że nienawiść rasowa kończy się komorami gazowymi. Nie wolno nam być obojętnymi. Ostrzegam: antyimigrancka histeria szkodzi Polsce. Budzi najgorsze demony, a negowanie Holokaustu wyklucza nas spośród cywilizowanych narodów – mówił Sikorski zgodnie z trendem narzucanym przez główny nurt.

Brauna w obronę wziął natomiast Tomasz Sommer. Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” wskazuje, że mamy do czynienia z „szaleństwem”, a słowa Brauna są celowo interpretowane w sposób całkowicie niewłaściwy. Więcej na ten temat poniżej.