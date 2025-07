Obcokrajowcy z wyraźną nadreprezentacją w więzieniach. Ozdyk podaje dane i ostrzega, że może być jeszcze gorzej

- Reklama -

Sławomir Ozdyk opublikował na X dane dotyczące rezydentów więzień w Niemczech. Jak podkreślił, oficjalnie obcokrajowcy mają wyraźną nadreprezentację w ośrodkach penitencjarnych. Ozdyk podkreśla, że rzeczywista skala problemu może być jeszcze większa z powodu tego, kogo uznaje się za „Niemca”.

„Według danych opublikowanych przez Statista oraz Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), na dzień 31 marca 2024 r. w niemieckich zakładach karnych przebywało łącznie 43 746 osób odbywających karę pozbawienia wolności lub przebywających w zabezpieczeniu prewencyjnym (Sicherungsverwahrung)” – napisał na X Sławomir Ozdyk.

Następnie wskazał, że ok. 27 346 osadzonych posiadało niemieckie obywatelstwo, co stanowiło 62,5 proc. ogółu. Natomiast 16,4 tys. to byli cudzoziemcy, co stanowiło 37,5 proc. ogółu.

„Dane te wskazują na stabilny udział obcokrajowców w populacji penitencjarnej Niemiec, utrzymujący się na podobnym poziomie jak w roku 2023 (35,2 proc.)” – zauważył Ozdyk.

„Warto podkreślić, że osoby posiadające podwójne obywatelstwo, w tym niemieckie, są statystycznie klasyfikowane jako Niemcy, co może wpływać na strukturę ujawnioną w oficjalnych zestawieniach. Równocześnie dane regionalne (np. z Berlina) wskazują na istotne zróżnicowanie – np. w areszcie śledczym cudzoziemcy stanowią nawet do 70 proc. zatrzymanych” – podkreślił.

Następnie ocenił, że na podstawie danych statystycznych z ubiegłego roku „widoczna jest istotna dysproporcja między strukturą ludności a populacją osadzonych w niemieckich zakładach karnych”.

„Cudzoziemcy, którzy stanowią około 16,2 proc. ogółu mieszkańców Niemiec, odpowiadają za 37,5 proc. wszystkich osadzonych. Z kolei obywatele niemieccy, mimo że stanowią 83,8 proc. populacji, odpowiadają jedynie za 62,5 proc. więźniów” – czytamy we wpisie.

„Stopień nadreprezentacji, obliczony jako stosunek udziału danej grupy w populacji więziennej do jej udziału w ogólnej populacji, wynosi: Cudzoziemcy: 2,31 – wyraźna nadreprezentacja; Obywatele niemieccy: 0,75 – niedoreprezentacja” – wskazał Sławomir Ozdyk.

„Wyniki te wskazują na strukturalne różnice w rozkładzie przestępczości lub w czynnikach prowadzących do osadzenia” – podsumował.