Kontrole na granicach. Bosak: „Muszą pozostać, niestety, na stałe”

Aby realnie rozwiązać problem nielegalnej migracji przez Polskę, kontrole na granicach muszą, niestety, zostać na stałe – ocenił w Studiu PAP wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Zaapelował też o zwiększenie zatrudnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej i budowę przejść granicznych.

Od północy rozpoczęły się tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, podczas których funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT mogą zatrzymać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy. Według rządu kontrole są konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów.

Kontrole te mają na celu walkę z nielegalną migracją. Na granicy polsko-niemieckiej prowadzone są w 52 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13. W działaniach bierze udział 800 funkcjonariuszy SG, 300 policjantów, 200 żołnierzy żandarmerii i 500 obrony terytorialnej oraz inspekcja transportu drogowego.

Bosak w poniedziałek w Studiu PAP pochwalił decyzję o wprowadzeniu tymczasowych kontroli na granicach, oceniając, że – aby realnie rozwiązać problem nielegalnej migracji przez Polskę – kontrole „muszą pozostać, niestety, na stałe”. Podkreślił przy tym, że Konfederacja postulowała takie rozwiązanie już w zeszłym roku.

Wicemarszałek Sejmu zastanawiał się też, na ile prowadzone kontrole będą wyrywkowe; jego zdaniem Straż Graniczna nie ma w tej chwili wystarczającej obsady kadrowej do prowadzenia pełnej kontroli, o czym świadczyć ma pomoc Żandarmerii Wojskowej czy Wojsk Obrony Terytorialnej. – Po tamtej (niemieckiej – przyp. red.) stronie pracuje kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy, po naszej – mniej niż tysiąc – dodał.

Przekonywał, że „trzeba zatrudnić w Straży Granicznej więcej funkcjonariuszy i przygotować nie kontenery, tylko normalne przejścia graniczne, dlatego że my zostaniemy z tą presją migracyjną”.

Bosak ocenił również, że w obecnej sytuacji polskie służby powinny ułatwiać działającej w granicach prawa stronie obywatelskiej, która – jego zdaniem – na naszej zachodniej granicy „patrzy na ręce funkcjonariuszom niemieckim i sprawdza, czy oni nam w sposób niekontrolowany nie podrzucają imigrantów”.

Pytany o to, czy wprowadzenie kontroli na kolejnych wewnętrznych granicach UE oznacza koniec strefy Schengen, ocenił, że układ ten „trzeszczy w szwach”, bo był oparty na idealistycznych i w pewnym stopniu nieaktualnych założeniach. W jego ocenie zmierza ona w kierunku podziału podobnego do tych na lotniskach, gdzie inaczej traktowani są obywatele UE, a inaczej – państw spoza wspólnoty.

– Strefa Schengen została stworzona dla obywateli państw UE, a nie dla wszystkich ludzi na świecie. W związku z czym zlikwidowanie posterunków granicznych było krótkowzroczne. Czym innym jest otworzenie granic dla ruchu obywateli państw unijnych bez kontroli lub z uproszczoną kontrolą, a zupełnie czym innym jest otworzenie granic dla miliardów ludzi z całej reszty świata – ocenił.

Od kilku dni na granicy z Niemcami pojawiały się też tzw. patrole obywatelskie, pod egidą Ruchu Obrony Granic (ROG), powołanego przez Roberta Bąkiewicza – które próbowały samowolnie kontrolować osoby przekraczające granicę.

W sobotę szef MSWiA Tomasz Siemoniak, odnosząc się do „obywatelskich patroli”, podkreślił, że „polskie służby, straż graniczna, policja reagują na wszystkie naruszenia prawa czy podejrzenia naruszenia prawa i obszerne dokumenty zostały przekazane do prokuratury”. Minister zaznaczył, że udokumentowano przypadki podszywania się pod funkcjonariuszy, utrudniania im czynności oraz ich znieważenia, a policja wystawia mandaty w przypadku wykroczeń.

– Wyłącznie Straż Graniczna jest w Polsce upoważniona do tego, żeby prowadzić kontrolę na granicy, i wyłącznie policja jest służbą do tego, aby zapewniać bezpieczeństwo obywatelom – zaznaczył.

Niemcy wprowadziły kontrole na granicy z Polską w październiku 2023 r., celem miało być powstrzymanie nielegalnej migracji. Zgodnie z obowiązującym prawem ta kontrola powinna skończyć się we wrześniu. Premier Donald Tusk powiedział w ub. wtorek, że doszły do niego informacje o tym, że Niemcy zdecydowały się ją przedłużyć. Ściślejsza kontrola skutkuje zwiększoną liczbą zawracanych do Polski migrantów próbujących przekroczyć granicę – mimo niespełniania warunków wjazdu i pobytu w RFN.