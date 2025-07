Elon Musk rozbije demokratyczno-republikański duopol? „Dziś powstaje Partia Ameryki, która odda wam waszą wolność”

- Reklama -

Miliarder i były doradca prezydenta USA Donalda Trumpa Elon Musk ogłosił w sobotę powstanie nowego ugrupowania o nazwie Partia Ameryki. Dzień wcześniej opublikował sondaż, w którym zapytał internautów, czy opowiadają się za utworzeniem nowej partii.

„Stosunkiem dwa do jednego chcecie nowej partii politycznej i będziecie ją mieć!” – napisał Musk w serwisie X.

„Jeśli chodzi o doprowadzanie naszego kraju do bankructwa poprzez marnotrawstwo i korupcję, żyjemy w systemie monopartyjnym, a nie w demokracji” – ocenił miliarder, który jest zażartym krytykiem podpisanej w piątek przez Trumpa ustawy budżetowej.

„Dziś powstaje Partia Ameryki, która odda wam waszą wolność” – oznajmił szef X, Tesli i SpaceX.

W piątek, gdy Amerykanie świętowali Dzień Niepodległości, Musk zapytał internautów na platformie X, czy opowiadają się za utworzeniem nowego ugrupowania – Partii Ameryki. „Dzień Niepodległości to idealny czas, by zapytać, czy chcecie niepodległości od systemu dwupartyjnego (według niektórych monopartyjnego)! Czy powinniśmy utworzyć Partię Ameryki?” – napisał Musk.

W sondzie oddano ponad 1,2 mln głosów, w tym 65 proc. na „tak”.

„Jednym ze sposobów byłoby skoncentrowanie się wyłącznie na dwóch lub trzech miejscach w Senacie i ośmiu do dziesięciu okręgach wyborczych do Izby Reprezentantów” – przekazał miliarder. Dodał, że zdobycie tylko kilku mandatów mogłoby „stanowić decydujący głos przy kontrowersyjnych ustawach”.

Musk już wcześniej sugerował utworzenie nowego ugrupowania politycznego w USA. W poniedziałek, gdy ponownie skrytykował projekt ustawy budżetowej prezydenta, zapowiedział, że w razie jej przegłosowania w Stanach Zjednoczonych powstanie Partia Ameryki. Napisał też, że każdy członek Kongresu, który zagłosuje za ustawą budżetową, powinien się wstydzić. Chodzi o „jedną wielką piękną ustawę”, która łączy cięcia podatków z cięciami wydatków socjalnych i zwiększeniem wydatków na deportacje migrantów.

America’s Party will be focused on:

-reduce debt, responsible spending only

-modernize military with ai/robotics

-pro tech, accelerate to win in ai

-less regulation across board but especially in energy

-free speech

-pro natalist

-centrist policies everywhere else

Are you… pic.twitter.com/7u55mH5jmw

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) July 6, 2025