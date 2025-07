Koniec faworyzowania, wyższe opłaty dla Ukraińców. Ale nie w Polsce

- Reklama -

Od października 2025 roku ukraińscy uchodźcy pracujący w Holandii zapłacą znacznie więcej za pobyt w państwowych schroniskach. Wzrost opłat nie dotyczy jedynie osób bez żadnych dochodów – ci nadal będą otrzymywać zasiłki.

Decyzja holenderskiego rządu przewiduje, że miesięczna opłata za miejsce w schronisku wzrośnie z obecnych 105 euro do 244,22 euro dla jednej osoby dorosłej. W przypadku schronisk oferujących wyżywienie, dodatkowa opłata za posiłki wyniesie 252,18 euro miesięcznie. Oznacza to, że dwuosobowa rodzina może zapłacić nawet blisko 1000 euro miesięcznie za zakwaterowanie i wyżywienie.

Nowe opłaty obejmą Ukraińców, którzy pracują w Holandii, pobierają tam zasiłek dla bezrobotnych, otrzymują świadczenia z tytułu niezdolności do pracy lub długotrwałej choroby oraz korzystają z innych dodatków socjalnych. Z podwyżek zwolnione będą jedynie osoby bez żadnych dochodów.

Minister ds. azylu i migracji Mona Keijzer tłumaczy, że zmiany mają na celu ujednolicenie zasad wobec wszystkich grup uchodźców oraz częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków.

Ukraińcy, co zrozumiałe, nie są zbytnio zadowoleni, a różne organizacje coraz głośniej wyrażają swój sprzeciw. Twierdzą, że nawet osoby pracujące często zmagają się z trudnościami finansowymi, a podwyżki mogą sprawić, że nie udźwigną wszystkich opłat.

Rząd odbija piłeczkę i wskazuje, że nowe zasady to nic innego, jak wyrównanie zasad obowiązujących inne grupy uchodźców.

