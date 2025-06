Szczerba zalał Warszawę. Już witał się z gąską? „Przepalają właśnie gigantyczne środki” [FOTO]

- Reklama -

W Warszawie, nie do końca wiadomo z jakiego powodu, kampanię wizerunkową prowadzi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Złośliwi twierdzą, że to on był namaszczony w partii jako następca Rafała Trzaskowskiego na prezydenta stolicy, a że uśmiechnięci byli pewni zwycięstwa w wyborach prezydenckich, to kampanię w Warszawie zamówili z wyprzedzeniem.

Według informacji przekazanych przez posła Prawa i Sprawiedliwości Pawła Jabłońskiego, Platforma Obywatelska miała przygotowany szczegółowy scenariusz na wypadek zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. W ramach tych planów Michał Szczerba miał zostać wskazany jako następca obecnego prezydenta Warszawy. Trzaskowski wybory jednak przerżnął, więc pozostaje – na nieszczęście Szczerby – włodarzem stolicy.

Jabłoński twierdzi, że politycy Koalicji Obywatelskiej byli na tyle pewni sukcesu swojego kandydata, że „zamówili z wyprzedzeniem kampanię za pieniądze z Parlamentu Europejskiego”. Każda grupa polityczna w PE dysponuje określonym limitem środków finansowych przeznaczonych na działania informacyjne, które w tym przypadku miały być wykorzystane pod pretekstem promocji funduszy unijnych dla Warszawy.

Kontrowersję budzi sposób finansowania kampanii promocyjnej Szczerby. Zgodnie z zarzutami posła PiS, środki pochodzące z Parlamentu Europejskiego zostały przeznaczone na cele, które w rzeczywistości miały charakter przedwyborczy, a nie informacyjny o funduszach UE.

Po przegranej Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich organizatorzy kampanii stanęli przed dylematem. Jak wskazuje Jabłoński „mogliby kampanię wycofać, odzyskując część pieniędzy – ale ktoś się zorientował, że wtedy audytorzy finansowi w Parlamencie Europejskim mogą to zauważyć i uznać za próbę oszustwa”.

„Przepalają właśnie gigantyczne środki – niby na informowanie o funduszach UE – a tak naprawdę na kampanię do wyborów, które się nie odbędą” – podsumował Jabłoński.

Z tego co słyszę, historia wygląda tak: 1. Oni naprawdę byli przekonani że @trzaskowski_ wygra – a @MichalSzczerba miał go zastąpić jako Prezydent Warszawy 🥶 2. Zamówili z wyprzedzeniem kampanię ZA PIENIĄDZE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – każda grupa polityczna ma na to co roku… pic.twitter.com/hJQLN5XWNI — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) June 29, 2025

Dziennikarz Marcin Dobski dodaje, że czystym przypadkiem reklamy Szczerby pojawiają się na nośnikach Warexpo, na których to zarabia Michał Marcinkiewicz, bliski współpracownik Rafała Trzaskowskiego.

Ciekawe, że te reklamy kandydata na prezydenta Warszawy Michała Szczerby, są na nośnikach Warexpo. Prezesem spółki jest… Michał Marcinkiewicz, bliski współpracownik/sztabowiec R. Trzaskowskiego.

Umowa na tę kampanię najbardziej nas ciekawi. P. S. na wiatach też są? https://t.co/duQmTojPKw pic.twitter.com/bY7yYCpSOH — Marcin Dobski (@szachmad) June 29, 2025

Ze Szczerby i jego kampanii drwi wielu polityków. Konrad Berkowicz z Konfederacji zasugerował wycofanie reklam i zwrócił uwagę na pewną oczywistość, której być może nie dostrzegł Szczerba. „Nie będzie Pan prezydentem Warszawy” – napisał.

Panie Szczerba, dobrze radzę, wycofaj Pan te reklamy. Nie będzie Pan prezydentem Warszawy. 🙂 pic.twitter.com/KlWMhSGn7A — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) June 29, 2025

O kampanii, której przecież formalnie nie ma i nie będzie, Szczerby plotkuje się od kilku dni. Sam zainteresowany nie mógł już dłużej milczeć i wydał krótkie oświadczenie, w którym zapewnia, że wszystko jest w jak najlepszym porządku i pieniądze na reklamy, których głównym przesłaniem jest jego twarz, będą przepalane nadal.

Jako poseł do PE, z przysługujących mi na promocję środków z mojej Grupy EPL, prowadzę kampanię informacyjną #WarszawaWybieraEuropę. Każdego dnia będę przedstawiał korzyści dla Warszawy wynikające z członkostwa 🇵🇱w🇪🇺. 2️⃣0️⃣ miliardów zł z UE dla naszego miasta. A to dopiero… pic.twitter.com/5kE5pjUpXE — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) June 29, 2025

W tej fejkowej kampani @MichalSzczerba widać jak na dłoni cały ten cwaniacki mental. Gość wziął kasę z europarlamentu i wydał ją na pseudo kampanię prezydencką w Warszawie – te „S” przerobione logo stolicy mówi samo za siebie. Zrobiłem to zdjęcie przed chwilą na Pl Wilsona, a… pic.twitter.com/ZCY9cM3Yl1 — Adam Czarnecki (@czardam) June 29, 2025