Prześladowania lekarzy, którzy ośmielili się mieć własne zdanie. Zapadły wyroki za sprzeciw wobec Wielkiej Histerii

- Reklama -

Okręgowy Sąd Lekarski w Poznaniu uznał w piątek siedmioro lekarzy za winnych „antyzdrowotnego działania” podczas Wielkiej Histerii nazywanej „pandemią COVID-19”. To pierwsze w kraju orzeczenia w tego typu sprawach. Czterech medyków ukarano naganą, jednego upomnieniem, a w dwóch przypadkach mniejszej wagi umorzono karę.

Według PAP, „sprawa dotyczy medyków, którzy w czasie pandemii COVID-19 mieli rozpowszechniać niezgodne z aktualną wiedzą medyczną poglądy, działając tym samym – zdaniem naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej – na szkodę pacjentów”. Za takie działanie, przed sądami zawodowymi w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku, odpowiada w sumie ponad 114 lekarzy.

Tym „rozpowszechnianiem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną poglądów” było poparcie listu otwartego polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów, dostępnego na stronie http://listlekarzy.pl, a także za poparcie drugiego apelu naukowców i lekarzy w sprawie szczepień przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Poinformowała o tym Justyna Socha, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.

„Postępowanie wszczął jeszcze poprzedni Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Grzegorz Wrona – wydając postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz skierowaniu wniosku o ukaranie. Obecnie kontynuuje je Zbigniew Kuzyszyn, mimo miażdżących argumentów przemawiających za umorzeniem tego absurdalnego postępowania” – czytamy na X.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Przypomniała również, że „od początku organy samorządu lekarskiego rażąco naruszały prawo, nie zapewniając gwarancji bezstronności i obiektywnego prowadzenia postępowania”. Natomiast prowadzone postępowanie „ma charakter nękania lekarzy”.

– W różnych informatorach, mediach, pojawia się coraz więcej sceptyków co do szczepień, mówiących o zagrożeniach. Na tej liście są także lekarze – żebyście państwo mieli świadomość. My wszystkich tych lekarzy w tej chwili będziemy – brzydkiego słowa użyję – PRZESŁUCHIWAĆ czy WZYWAĆ DO WYJAŚNIEŃ ich postawy przed organami odpowiedzialności zawodowej – mówił cytowany przez Sochę były prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Andrzej Matyja 8 grudnia 2020 roku.

Poznański proces 19 lekarzy rozpoczął się w marcu 2023 r. Wówczas jednak sąd postanowił skierować sprawę do uzupełnienia przez naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Z kolei podczas drugiego posiedzenia, w maju tego roku, sprawę 9 lekarzy wyodrębniono do oddzielnego postępowania, które zaplanowano na 4 lipca.

Rzecznik prasowa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Maria Kaczorowska poinformowała, że w czasie piątkowego posiedzenia okręgowy sąd lekarski WIL uznał za winnych 7 lekarzy i na podstawie art. 83. ustawy o izbach lekarskich ukarał czterech z nich naganami, a jednego obwinionego upomniano. W dwóch przypadkach mniejszej wagi sąd zdecydował o umorzeniu kary.

Kaczorowska dodała, że piątkową decyzją sądu, sprawy pozostałych trzech lekarzy skierowano do odrębnego postępowania.

– Procesy toczą się także przed sądami dyscyplinarnym Izb Lekarskich we Wrocławiu oraz Gdańsku. OSL WIL jako pierwszy doprowadził do wydania wyroków – podkreśliła Kaczorowska.

Justyna Socha zwraca uwagę, że postępowanie nie opiera się na dowodach, tylko „na szykanach”. Wskazuje przy tym, że „wnioski dowodowe obwinionych są nagminnie oddalane lub pomijane”, „odmawia się obwinionym prawa do obrony”, „utrudnia się zapoznanie z aktami postępowania”, „rażąco narusza się prawo do wolności słowa” i „wyznacza się sądy lekarskie daleko od miejsca zamieszkania obwinionych (Poznań, Gdańsk, Wrocław)”.

„Początkowo, w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy w zakresie szczepień przeciw COVID-19, sądy lekarskie nielegalnie wyłączały jawność postępowań – mimo że jawność jest zasadą rzetelnego procesu” – napisała na X prezes STOP NOP Justyna Socha.