Ostro na zachodniej granicy. Zatrzymano imigrantów i potraktowano gazem protestujących. Korwin-Mikke: Gdzie jest rząd? [VIDEO]

- Reklama -

W powiecie polickim zatrzymano wczoraj w nocy grupę około 20 imigrantów, których mieli do Polski wysłać Niemcy. Pojawiły się też doniesienia o gazowaniu osób biorących udział w antyimigranckich protestach. „Dopiero dzięki patrolom obywatelskim widzimy skalę przerzutów imigrantów z Niemiec do Polski” – ocenił Janusz Korwin-Mikke.

Police. Zatrzymano kilkudziesięciu imigrantów

W nocy w powiecie polickim około godz. 22.30 zatrzymano grupę około 20 obcokrajowców, którzy mieli zostać przerzuceni do Polski z Niemiec przez las.

„Nie zatrzymały ich służby państwowe, tylko… patrol obywatelski” – przekazał na X Konrad Berkowicz.

„Dopiero teraz to widać jak na dłoni. Niemieckie państwo pozbywa się problemu, a Polska ma go przyjąć z otwartymi ramionami. I jeszcze najlepiej milczeć. Nie będzie milczeć. Oby to wreszcie otworzyło oczy tym, którzy nadal wierzą, że granice można oddać Brukseli, a bezpieczeństwo – państwom sąsiednim” – ocenił.

O 22:30 w powiecie polickim zatrzymano grupę 20 cudzoziemców przerzucanych do Polski z Niemiec – przez las. Nie zatrzymały ich służby państwowe, tylko… patrol obywatelski. Straż Graniczna jedzie na miejsce. Dopiero teraz to widać jak na dłoni. Niemieckie państwo pozbywa się… — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) June 27, 2025

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

„Polacy jak zwykle stanęli na wysokości zadania i bronią naszej granicy. Szkoda, że nasze państwo, które powinno się tym zająć, jak zwykle udaje, że problemu nie ma. Tusk zamiast iść razem z Giertychem w teorie spiskowe, powinien wreszcie zająć się realnym problemem, jakim jest podrzucanie nam przez Niemców imigrantów z Afryki i Azji” – napisał na X Sławomir Mentzen.

„Granica polsko-niemiecka powinna być szczelna a nielegalni migranci zawracani. Problem jest i z każdym dniem narasta. Jednym z priorytetów polskiej prezydencji jest ochrona ludzi i granic… Polacy doskonale realizują to co powinien realizować rząd. Niestety ten tylko umie bawić się na koncertach i przepalać kasę” – ocenił z kolei Łukasz Rzepecki.

Granica polsko-niemiecka powinna być szczelna a nielegalni migranci zawracani. Problem jest i z każdym dniem narasta. Jednym z priorytetów polskiej prezydencji jest ochrona ludzi i granic… Polacy doskonale realizują to co powinien realizować rząd. Niestety ten tylko umie bawić… https://t.co/1gMvO9PjCG — Łukasz Rzepecki (@RzepeckiLuki) June 27, 2025

Krzysztof Mulawa skontrował z kolei dwie skrajne postawy służb na wschodniej i zachodniej granicy Polski.

„Na wschodniej granicy nasi funkcjonariusze — w błocie, zimnie, obrzucani kamieniami — odpierają szturmy i udaremniają próby nielegalnego przedostania się do nas. Bo Polska to bastion Europy. Tymczasem z zachodu… 'życzliwe’ niemieckie wsparcie — migrantów odsyła się hurtowo, jakby Polska była śmietnikiem cudzej odpowiedzialności” – napisał Mulawa.

„Premier Tusk i minister Siemoniak, w imię dyplomatycznej naiwności, posłusznie ich przyjmują — drwiąc tym samym z poświęcenia naszych służb” – podkreślił.

Absurd granicznej rzeczywistości: Na wschodniej granicy nasi funkcjonariusze — w błocie, zimnie, obrzucani kamieniami — odpierają szturmy i udaremniają próby nielegalnego przedostania się do nas. Bo Polska to bastion Europy. Tymczasem z zachodu… „życzliwe” niemieckie wsparcie… pic.twitter.com/yCNNCvtl1I — Krzysztof Mulawa (@krzysztofmulawa) June 27, 2025

Świnoujście. Gazowano Polaków

Paweł Usiądek z kolei twierdził na X, że Policja użyła gazu przeciwko protestującym przy granicy.

„W odpowiedzi na nasilający się problem nielegalnej imigracji z Niemiec, mieszkańcy Świnoujścia zablokowali przejście graniczne do Ahlbeck, aby nie dopuścić do kontynuowania praktyki podrzucania nam nielegalnych imigrantów. Polska policja rozgoniła Polaków, używając gazu łzawiącego” – czytamy we wpisie.

Polityk Konfederacji przytoczył też komunikat nieznanego autorstwa o „spontanicznym proteście”.

„Dzisiaj, spontanicznie, zbieramy się, aby zablokować granicę polsko-niemiecką z powodu notorycznego przerzucania nocami przez Niemców, imigrantów, których nie chcą u siebie — przez naszą granicę, do naszego kraju. Za to, na co dzisiaj się godzicie, zapłacą, nasze i wasze dzieci” – napisano.

„Na proteście była obecna również lider Ruchu Narodowego i Konfederacji w Zachodniopomorskiem, która w imieniu naszego środowiska również zaprotestowała przeciwko nielegalnej imigracji z Azji i Afryki, która trafia do Polski korytarzem niemieckim. Niestety, organy państwa polskiego wroga widzą nie w inspirowanej z Berlina nielegalnej imigracji a we własnych obywatelach. Podczas blokady policja użyła gazu łzawiącego wobec jednego z uczestników wydarzenia” – powtórzył.

„Cała ta sytuacja pokazuje, że priorytety polskiego rządu są nie w tym miejscu, w którym powinny być. Potrzebujemy natychmiastowego zamknięcia granic, odesłania nielegalnych imigrantów z powrotem do Niemiec i zakończenia polityki otwartych drzwi dla migracji z Afryki i Azji” – napisał Usiądek.

Zablokowali przejście graniczne dla imigrantów. Policja użyła gazu przeciw Polakom! W odpowiedzi na nasilający się problem nielegalnej imigracji z Niemiec, mieszkańcy Świnoujścia zablokowali przejście graniczne do Ahlbeck, aby nie dopuścić do kontynuowania praktyki podrzucania… pic.twitter.com/EnnTu1AaIA — Paweł Usiądek (@PUsiadek) June 27, 2025

Protest miał też odbyć się w Lubieszynie na Pomorzu. Zebrało się tam kilkaset osób.

Protest na granicy w Lubieszynie, kilkaset osób. pic.twitter.com/9oVEKKWdr9 — Rafał Kubowicz (@KubowiczR) June 27, 2025

Korwin-Mikke: Gdyby nie interwencja obywateli…

Do doniesień na temat sytuacji na zachodniej granicy odniósł się prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke. Ocenił, że „dopiero dzięki patrolom obywatelskim widzimy skalę przerzutów imigrantów z Niemiec do Polski”.

„Tego wieczora, tylko w jednym powiecie, Niemcy zrzuciły nam 20 osób. Gdyby nie interwencja obywateli, nikt by o tym nie wiedział” – napisał na X Korwin-Mikke.

„Gdzie do cholery jest ten rząd?!” – podsumował.