PILNE! Zawał serca u znanego polityka PiS. Czekają go spore zmiany

- Reklama -

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski przeszedł zawał serca. 67-letni parlamentarzysta trafił do szpitala po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia, które wymagało natychmiastowej interwencji medycznej.

Do zawału doszło nagle. Jak ujawnił portal BlaskOnline, polityk trafił najpierw do szpitala w Grójcu, a następnie został przewieziony do placówki w Radomiu, gdzie otrzymał specjalistyczną opiekę.

Jak relacjonował sam Suski, nad ranem w minioną sobotę poczuł silny ból w klatce piersiowej, w związku z czym udał się do pobliskiego szpitala w Grójcu. Tam został zbadany i przewieziony do kolejnej placówki w Radomiu, gdzie otrzymał pomoc w postaci angioplastyki.

Polityk spędził w szpitalu trzy dni, po czym został wypisany do domu. W rozmowie z mediami chwalił opiekę medyczną, jaką otrzymał. – Świetny personel, życzliwa pomoc, a dieta, jak to w szpitalu po zawale, ale wszystko smaczne – powiedział.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Obecnie stan zdrowia Marka Suskiego jest stabilny. Polityk zapewnił w rozmowie z portalem BlaskOnline, że czuje się już dobrze i ma nadzieję na szybki powrót do pracy.

Lekarze zalecili Suskiemu wprowadzenie szeregu zmian w codziennym funkcjonowaniu. – Ograniczyć sól, cukier, wprowadzić szeroko pojęty zdrowy tryb życia. Spacery, rower, pływanie, to, co każdemu można polecić – relacjonuje polityk.