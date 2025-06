Pod osłoną ataku na Iran. W Strefie Gazy Żydzi strzelają do ludzi próbujących zdobyć jedzenie [FOTO]

- Reklama -

Biuro ONZ ds. praw człowieka potępiło we wtorek militaryzację dystrybucji żywności w Strefie Gazy i wezwało armię Izraela, by nie strzelała do ludzi próbujących zdobyć jedzenie. Według władz palestyńskiej enklawy i świadków w izraelskim ostrzale zginęło co najmniej 25 osób czekających przy centrum pomocowym.

„Izraelska militaryzacja mechanizmu pomocy humanitarnej stoi w sprzeczności z międzynarodowymi standardami dotyczącymi dystrybucji żywności” – podkreśliło biuro w oświadczeniu cytowanym przez AFP.

„Zdesperowani, głodni ludzie w Gazie nadal stoją wobec nieludzkiego wyboru między śmiercią z głodu a ryzykiem, że zginą, próbując zdobyć żywność” – zaznaczono.

Rzecznik biura ONZ ds. praw człowieka Thameen Al-Kheetan napisał o „scenach chaosu wokół punktów dystrybucji żywności” w Strefie Gazy.

Szef Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) Philippe Lazzarini oświadczył, że nowy mechanizm dostarczania pomocy to „coś straszliwego” i „śmiertelna pułapka”.

Wspierana przez Izrael i USA fundacja GHF realizuje promowany przez władze w Jerozolimie program rozdawania żywności w dużych centrach dystrybucji, który ma uniemożliwić jej rabowanie przez Hamas. System jest krytykowany m.in. przez ONZ, która zarzuca mu, że jest upolityczniony, sterowany przez Izrael i zbyt mały, by zaspokoić potrzeby palestyńskiej ludności.

Obrona cywilna Strefy Gazy poinformowała we wtorek, że w wyniku izraelskiego ostrzału zginęło co najmniej 25 osób zgromadzonych przy centrum dystrybucji pomocy humanitarnej. Światowe agencje przekazały, powołując się na przedstawicieli organizacji pomocowych, że rannych zostało około 150 osób.

Według cytowanego przez AFP Mahmuda Basala z jednej z organizacji humanitarnych, izraelska armia w tym jednostki ciężkiej artylerii, w środku nocy ostrzelała tłum zgromadzony w pobliżu centrum dystrybucji pomocy w południowo-zachodniej części miasta Gaza. Izraelskie siły zbrojne nie skomentowały dotąd tych doniesień.

Strona palestyńska wielokrotnie oskarżała Izrael o ataki na cywilów. Władze izraelskie odpierały te zarzuty, choć dowództwo kilkakrotnie przyznało, że żołnierze oddawali salwy ostrzegawcze do zbliżających się do nich osób. Strona izraelska podkreśla, że stara się konsekwentnie egzekwować zakaz zbliżania się cywilów do punktów rozdawania żywności w godzinach 18-6.

Organizacje międzynarodowe ostrzegają, że sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest najgorsza od rozpoczęcia wojny blisko dwa lata temu. Pod koniec maja ONZ alarmowała, że wszystkim mieszkańcom enklawy grozi głód. Od połowy marca Izrael przez ponad 11 tygodni blokował dostawy pomocy.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy w ataku Hamasu na południe Izraela zginęło około 1200 osób, a 251 zostało porwanych. Kilkudziesięciu zakładników wciąż pozostaje w rękach terrorystów. Według danych kontrolowanej przez Hamas administracji izraelski odwet pochłonął już życie około 56 tys. Palestyńczyków, głównie cywilów.