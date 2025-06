Szczawiński o polskiej normalności. „W Paryżu trudno już o coś takiego” [VIDEO]

- Reklama -

Krzysztof Szczawiński w rozmowie z Wojciechem Sirykiem na kanale namzalezy.pl ocenił, że Polska ma szansę – razem ze Stanami Zjednoczonymi i Włochami – odbudować cywilizację Zachodu.

– Ludzie, którzy w poszukiwaniu bezpieczeństwa dla swoich dzieci, będą tu zwiewać z zachodu Europy, jeszcze nie widzą Polski jako miejsca dla budowania kariery, najlepszego miejsca do rozwoju profesjonalnego, ale jeśli masa krytyczna takich ludzi wejdzie w naszą tkankę i razem z tą zmianą pokoleniową doprowadzi do tej zmiany cywilizacyjnej, to i to się może zmienić – ocenił Szczawiński.

– Myślę, że jest to możliwe, że parę milionów co bardziej świadomych i co bardziej skorych do ryzyka ludzi kompetentnych, świadomych z Europy Zachodniej może tutaj szukać bezpiecznej przystani cywilizacyjnej – stwierdził.

Prowadzący rozmowę wskazał, że co najmniej kilka razy widział w sieci posty, chwalące Polskę jako kraj zachodni, uporządkowany, tradycyjny kraj z chrześcijańską ludnością i zapytał, czy aby wizerunek naszego kraju nie jest zbyt przerysowany.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

– Są też obrazy z warszawskiego metra, są też obrazy ze starówki, są obrazy z koncertów Chopinowskich w Łazienkach, czyli obrazy ze sfery publicznej i ludzie z Zachodu, którzy to widzą, są zachwyceni tym, co się dzieje na naszych ulicach, placach, czyli rzeczy, które tam przestały być możliwe – odparł Szczawiński.

– Taka radosna celebracja, jaką jest koncert Chopinowski w parku w pełni ogólnodostępnym… w Paryżu trudno już o coś takiego – wskazał.