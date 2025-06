Marjan po ataku USA na Iran. „Bardzo duży błąd” i „walka o utrzymanie władzy Netanjahu” [VIDEO]

- Reklama -

Prezydent Bełchatowa Patryk Marjan w mocnych słowach skomentował sytuację na Bliskim Wschodzie i zaangażowanie USA w wojnę Izraela przeciwko Iranowi. Wskazał, że Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym.

– Premier Izraela, kiedy traci większość w swoim kraju, rozpoczyna wojnę – zaznaczył polityk Konfederacji w programie „Woronicza 17”.

– I kiedy zbliżają się wybory, dodam – wtrąciła prowadząca program Kamila Biedrzycka.

– I w tym przypadku również tak się zachował. Zaatakował Iran, bo to Izrael zaatakował Iran, zamordował dowódców, przez co Iran w odwecie zaczął bombardować Izrael – podkreślił Marjan.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

– To są już stałe działania premiera Netanjahu, skandaliczne absolutnie, aczkolwiek już przyzwyczaił nas, bo prowadzi taką politykę. Jak tylko traci większość u siebie, to stara się skonsolidować naród wobec jakiejś wojny. Tym razem trafiło na Iran – wskazał polityk Konfederacji.

– To, że Stany Zjednoczone się zaangażowały w ten konflikt to w mojej opinii bardzo duży błąd i wyrzeczenie się tego programu, z którym szedł Donald Trump, czyli zakończenie wszystkich wojen. To nie jest żadna walka z terroryzmem, to jest walka o utrzymanie władzy Benjamina Netanjahu – ocenił.

– Warto powiedzieć, że Benjamin Netnajahu, tak jak pani redaktor wspomniała, jest zbrodniarzem wojennym, ponieważ w Strefie Gazy zamordował ok. 20 tys. dzieci – skwitował.

„To nie jest żadna walka z terroryzmem, to jest walka o utrzymanie władzy Binjamina Netanjahu. Binjamin Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym, ponieważ w Strefie Gazy zamordował około 20 tysięcy dzieci” – @PatrykMarjan pic.twitter.com/ylIxhqIPXt — Wolność__Słowa (@WolnoscO) June 22, 2025

Przypomnimy, że w sobotę wieczorem Donald Trump oświadczył, że USA przeprowadziły „bardzo udane ataki” na obiekty nuklearne w Iranie, w tym zakłady wzbogacania uranu w Fordo.

„Zakończyliśmy nasz bardzo udany atak na trzy obiekty nuklearne w Iranie, w tym Fordo, Natanz i Isfahan. Wszystkie samoloty są teraz poza przestrzenią powietrzną Iranu. Pełen ładunek BOMB został zrzucony na główny cel, Fordo. Wszystkie samoloty bezpiecznie wracają do domu” – napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

„Gratulacje dla naszych wspaniałych amerykańskich wojowników. Nie ma innego wojska na świecie, które mogłoby to zrobić. TERAZ JEST CZAS NA POKÓJ!” – dodał. W kolejnym wpisie oznajmił, że jest to „HISTORYCZNA CHWILA DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, IZRAELA I ŚWIATA”, a Iran „MUSI SIĘ TERAZ ZGODZIĆ NA ZAKOŃCZENIE TEJ WOJNY”.

– Dzisiaj wieczorem mogę poinformować świat, że ataki były spektakularnym sukcesem militarnym. Kluczowe irańskie zakłady wzbogacania uranu zostały całkowicie i kompletnie zrównane z ziemią. Iran, tyran Bliskiego Wschodu, musi teraz zawrzeć pokój. Jeśli tego nie zrobi, przyszłe ataki będą o wiele większe i o wiele łatwiejsze – powiedział Trump w orędziu telewizyjnym.

Prezydent USA dziękował przy tym za współpracę premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu, twierdząc, że obaj blisko współpracowali.

– Pracowaliśmy jako zespół, jak prawdopodobnie żaden inny zespół nigdy wcześniej nie pracował i przeszliśmy długą drogę, aby wymazać to straszne zagrożenie dla Izraela – powiedział.

„Świat nie może zapominać, że to USA – w trakcie trwającego procesu dyplomatycznego – porzuciły dyplomację, wspierając agresywne działania ludobójczego i bezprawnego reżimu Izraela” – podkreśliło MSZ w Teheranie.

Dodano, że Iran „zastrzega sobie prawo do przeciwstawienia się z pełną siłą militarnej agresji USA i zbrodniom popełnianym przez ten zbójecki reżim oraz do obrony bezpieczeństwa i interesów narodowych Iranu”.