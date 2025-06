Szokujący wpis Tuska o wyborach prezydenckich. Korwin-Mikke: Wygląda na to, że dołączył do grona spiskowców

- Reklama -

Premier Donald Tusk zamieścił kolejny wpis w swoich mediach społecznościowych na temat wyborów prezydenckich. Szef rządu warszawskiego sugeruje, że są jakieś inne, prawdziwe wyniki głosowania, a także pisze, że „uczciwi nie mają się czego bać”.

Na piątkowej konferencji premier został zapytany m.in. czy w związku z dużą liczbą protestów wyborczych konieczne jest całościowe przeliczenie głosów oddanych w wyborach prezydenckich. Tusk powiedział, że kiedy obywatele mają wątpliwości, trzeba zrobić wszystko, żeby je wyjaśnić.

Tusk podkreślił, że obywatele „mają prawo wiedzieć, jak naprawdę wygląda wynik wyborów”. – Zadaniem prokuratury nie jest kwestionowanie wyniku wyborów, ale wszędzie tam, gdzie jest podejrzenie popełnienia fałszerstwa, przestępstwa, będzie sprawdzała i ścigała tego typu zdarzenia – powiedział szef rządu.

W późniejszym wpisie na platformie X szef rządu zaznaczył, że – zgodnie z Konstytucją – wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru prezydenta. „Obowiązkiem Sądu jest sprawdzenie każdego protestu i ponowne przeliczenie głosów w każdym budzącym wątpliwości przypadku. Koniec kropka” – napisał premier.

Konstytucja: „Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta”. Obowiązkiem Sądu jest sprawdzenie każdego protestu i ponowne przeliczenie głosów w każdym budzącym wątpliwości przypadku. Koniec kropka. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 20, 2025

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

W sobotę zamieścił kolejny wpis, który wywołał spore zamieszanie. „Panowie @AndrzejDuda, @NawrockiKn i

@OficjalnyJK – nie jesteście tak zwyczajnie po ludzku ciekawi, jakie są prawdziwe wyniki głosowania? Na pewno jesteście. A jak wiadomo, uczciwi nie mają się czego bać” – napisał Tusk.

Panowie @AndrzejDuda, @NawrockiKn i @OficjalnyJK – nie jesteście tak zwyczajnie po ludzku ciekawi, jakie są prawdziwe wyniki głosowania? Na pewno jesteście. A jak wiadomo, uczciwi nie mają się czego bać. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 21, 2025

Sprawa jest szeroko komentowana. „Znamy prawdziwe wyniki głosowania. Wybory wygrał Karol Nawrocki, a przegrał Wasz kandydat, Rafał Trzaskowski. Reszta to już Wasze urojenia” – odpowiedział premierowi poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

„Wygląda na to, że do grona spiskowców dołączył sam premier RP. Czy ktoś może mu uprzejmie przypomnieć, że wybory wygrał p. Karol Nawrocki? I jednocześnie poprosić, by przestał ośmieszać polskie państwo?” – skomentował natomiast prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke.

Wygląda na to, że do grona spiskowców dołączył sam premier RP. Czy ktoś może mu uprzejmie przypomnieć, że wybory wygrał p. Karol Nawrocki? I jednocześnie poprosić, by przestał ośmieszać polskie państwo? — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) June 21, 2025

„No i chyba trzeba będzie bronić demokracji przed »demokratyczno-liberalnym« rządem…” – ocenił Mikołaj Pisarski z Instytutu Misesa. Z kolei szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski napisał:

„Donald Tusk gdy powoływał się na Murańskiego to wybory Trzaskowskiemu wygrał czy przegrał? Tusk podważając wynik wyborów wybory w przyszłości dla KO wygra czy przegra? Pytanie kto pierwszy wstanie i powie, że król to już nic na sobie i w sobie nie ma”.