Niemcy nocą podrzucają do nas imigrantów. Straż Graniczna ich odbiera, a prezydent miasta z Lewicy wyraża wdzięczność [VIDEO]

- Reklama -

Niemieckie służby podsyłają do Polski imigrantów, a Straż Graniczna grzecznie ich odbiera. Prezydent Świnoujścia w dodatku jest za to wdzięczna. A wszystko to pod osłoną nocy.

Profil Służby w akcji zamieścił na X film. Jak wyjaśnił, są to dwa nagrania ze Świnoujścia.

Jedno nagranie jest z 16, drugie z 17 czerwca. Wykonali je mieszkańcy Świnoujścia.

„Imigranci busami są przywożeni przez niemieckie służby, odbiera je od nich nasza Straż Graniczna” – wyjaśnia profil.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Przytoczono też komentarz prezydent Świnoujścia z Lewicy, Joanny Agatowskiej.

„Uchodźcy są wywożeni ze Świnoujścia do ośrodków imigracyjnych w Polsce. Żadna z tych osób nie pozostaje na terenie Świnoujścia. Bardzo dziękuję lokalnym funkcjonariuszom Straży Granicznej za sprawne działanie” – napisała w komentarzu pod jednym z filmów.

„Ja mam pytanie do naszej Straży Granicznej, dlaczego takie działania organizujecie po nocach?” – zapytał administrator profilu.

„Coś czuje, że po tych nagraniach, nasza @Straz_Graniczna będzie się teraz umawiać z Niemieckimi służbami w bardziej ustronnych miejscach, a nie przy głównej ulicy” – dodał w kolejnym wpisie.