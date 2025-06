Trump daje Iranowi trochę czasu. Irańska delegacja przyjedzie do Białego Domu?

- Reklama -

Biorąc pod uwagę fakt znaczących szans na negocjacje z Iranem w niedalekiej przyszłości, podejmę decyzję o ewentualnym ataku na Iran w ciągu dwóch tygodni – powiadomił w czwartek prezydent USA Donald Trump w przesłaniu przekazanym przez rzeczniczkę Białego Domu Karoline Leavitt.

„Biorąc pod uwagę fakt, że istnieje znacząca szansa na negocjacje z Iranem, które mogą lub nie mogą się odbyć w niedalekiej przyszłości, podejmę decyzję, czy wchodzić (do wojny przeciwko Iranowi-PAP), czy nie w ciągu najbliższych dwóch tygodni” – powiedziała Leavitt podczas czwartkowego briefingu w Białym Domu, cytując słowa przekazane jej przez prezydenta.

Pytana o doniesienia, że wysłannik prezydenta Steve Witkoff kilkakrotnie rozmawiał w ostatnich dniach z szefem MSZ Iranu Abbasem Aragczim, rzeczniczka potwierdziła, że USA i Iran „korespondują ze sobą” i że Irańczycy wyrazili zainteresowanie przyjazdem do Białego Domu. Nie chciała jednak zdradzić szczegółów.

Sugerowała też, że Witkoff nie będzie obecny na planowanych na piątek rozmowach europejskich dyplomatów z irańskimi w Genewie. Wysłannik prezydenta weźmie jednak udział w czwartkowym spotkaniu szefa dyplomacji USA Marco Rubio z jego odpowiednikiem z Wielkiej Brytanii Davidem Lammym, który będzie w piątek w Genewie.

Leavitt podkreśliła, że żądania Waszyngtonu zawarte we wcześniejszej propozycji Witkoffa się nie zmieniły: „żadnego wzbogacania uranu i zapewnienie, by Iran nigdy nie był w stanie uzyskać broni nuklearnej”.

Pytana o to, czy USA są zainteresowane zmianą reżimu w Teheranie, odparła, że Trump skupiony jest na kwestii programu atomowego oraz „pokoju i stabilności na Bliskim Wschodzie”. Twierdziła jednak, że mimo preferencji dla dyplomatycznego rozwiązania prezydent – który według niej polega na „swoich instynktach” w podejmowaniu decyzji – nie boi się użyć siły.

Odnosząc się do doniesień o odmiennych ocenach amerykańskiego i izraelskiego wywiadu co do zaawansowania irańskiego programu atomowego, Leavitt stwierdziła, że według USA Iran „nigdy nie był bliższy (niż teraz)” pozyskania broni jądrowej.

Rzeczniczka zapowiedziała też, że mimo kryzysu Trump nadal zamierza wziąć udział w przyszłotygodniowym szczycie NATO w Hadze i że wyruszy tam w poniedziałek rano.