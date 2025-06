Tel Awiw pod ostrzałem. Irańskie rakiety spadły na Izrael [VIDEO]

- Reklama -

Iran przeprowadził w czwartek nad ranem kolejny atak rakietowy na Izrael. Jeden z pocisków uderzył bezpośrednio w szpital w Beer Szewie na południu kraju; budynek grozi zawaleniem – przekazał portal Ynet. Dziennik „Haarec” dodał, że dwie osoby zostały ciężko ranne.

Rakiety uderzyły też w Tel Awiw i zlokalizowane w pobliżu miasta Holon oraz Ramat Gan – podał portal Times of Israel.

سقوط صواريخ بمركز تجاري وسط تل أبيب pic.twitter.com/lMen7Dtvh1 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 19, 2025

Przed atakiem ogłoszono alarm w środkowej i południowej części kraju. Nad Jerozolimą słychać było silne eksplozje.

Poranny nalot Iranu był wyraźnie silniejszy niż kilka poprzednich – zaznaczył portal Times of Israel.

#Breaking: The building of the #Israel Stock Exchange in Ramat Gan, east of #TelAviv, has been hit by ballistic missiles launched by the #IRGC.#Iran’s Islamic regime is attempting to cripple #Israel’s economy by targeting key economic infrastructure.#OperationTruePromise3… pic.twitter.com/OyKqE2ZhuT — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 19, 2025

Były to kolejne w ciągu ostatnich dni ataki rakietowe Iranu na Izrael. Naloty są odwetem za rozpoczętą w piątek operację Izraela, której deklarowanym celem jest zlikwidowanie zagrożenia ze strony irańskiego programu nuklearnego i rakietowego.

16 people were injured, including three in critical condition, following a ballistic missile impact on a residential building in the Tel Aviv suburb of Holon. Additional impacts in Tel Aviv, Ramat Gan and Be’er Sheba, with a total of at least 32 injuries. pic.twitter.com/1oN29L1JZP — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) June 19, 2025

Izraelska armia ostrzegła w nocy Irańczyków, że zaatakuje okolice miast Arak i Chondab w środkowym Iranie. Mieści się tam reaktor ciężkowodny. Po kilku godzinach irańskie media państwowe podały, że obiekt został zaatakowany.

Footage posted to social media shows the moment of the ballistic missile impact at Soroka Hospital in Beersheba. pic.twitter.com/aicK9zLSnx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 19, 2025

Według ostatnich oficjalnych danych z niedzieli w izraelskich atakach na Iran od piątku zginęły 224 osoby, a 1277 rannych zostało hospitalizowanych. Obecnie bilans ofiar jest prawdopodobnie wyższy. W irańskich uderzeniach śmierć poniosło 24 mieszkańców Izraela.

Tel Aviv is total war zone pic.twitter.com/yjoGLwPvnA — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 19, 2025

Początkowo Iran atakował Izrael seriami kilkudziesięciu rakiet balistycznych na raz. Od kilku dni liczba jednorazowo wystrzeliwanych pocisków zmniejszyła się do kilku. Według wojska w poprzednim nalocie przeprowadzonym w okolicach północy użyto trzech-czterech rakiet. Od piątku Iran wystrzelił na Izrael łącznie ok. 400 rakiet.