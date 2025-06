Megarakieta Starship Elona Muska wybuchła jak megabomba [VIDEO]

- Reklama -

Megarakieta Starship należącej do Elona Muska firmy SpaceX eksplodowała podczas rutynowego testu w centrum lotów kosmicznych w Starbase w amerykańskim stanie Teksas – poinformowała w czwartek AFP, powołując się na lokalne władze. Jak dodano, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Wybuch, do którego doszło w środę o godz. 23 czasu lokalnego (godz. 6 w czwartek w Polsce), potwierdziła firma SpaceX w serwisie X. Rakieta Starship „doświadczyła poważnej anomalii” – przekazano.

🚨#BREAKING: Watch as SpaceX Starship 36 explodes during static fire test right before launch later this month

📌#Starbase | #Texas

Watch as a massive explosion erupts near Starbase City, Texas, during a critical moment in SpaceX’s preparations for Starship Flight 10. The… pic.twitter.com/Rp2tlddenf

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 19, 2025