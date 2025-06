Kosiniak-Kamysz tłumaczy dlaczego Trzecia Droga się skończyła. „I to jest za nami, dobiegł finał”

- Reklama -

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił w środę, że Trzecia Droga była projektem wyborczym i ludowcy umówili się z Polską 2050 na wspólny start w czterech wyborach. „I to jest za nami, dobiegł finał” – powiedział Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, PSL w kolejnych wyborach wystartuje samodzielnie.

Kosiniak-Kamysz podkreślił w radiu ZET, że Trzecia Droga to udany projekt polityczny. „Trzecia Droga wygrała wybory w 2023 roku. Gdyby nie nasz sojusz nie odsunęlibyśmy PiS-u od władzy i dlatego to jest projekt udany” – powiedział wicepremier, szef MON.

Poinformował, że we wtorek na Radzie Naczelnej PSL podsumowano serię wyborów, na które PSL umówiło się z Polską 2050. „Trzecia Droga była projektem wyborczym, przecież my od początku mamy osobne kluby w parlamencie, to nie jest jeden organizm partyjny, tylko dwa różne ugrupowania” – zauważył Kosiniak-Kamysz.

„Rozmawialiśmy od dawna z szefem Polski 2050 Szymonem Hołownią jak ten finał przeprowadzić. Miało być trochę inaczej, powiem szczerze. My mieliśmy wczoraj dyskusję, 28 (czerwca) ma dyskusję na Radzie Krajowej Polska 2050. Po tym mieliśmy wspólnie wyjść i powiedzieć, że ten etap jest zamknięty” – zaznaczył prezes PSL.

Nawiązując do posiedzenia Rady Naczelnej PSL, zauważył, że gdy na sali jest 100-150 osób trudno utrzymać wszystko w takiej zupełnej „sterylności informacyjnej”.

Dopytywany, czy jest decyzja władz PSL o zakończeniu współpracy z Polską 20590, odparł, że „nikt nie musi podejmować żadnej decyzji”. Trzecia Droga „to był projekt na wybory, to były koalicje związane ze startem wspólnym w wyborach. Umówiliśmy się na cztery wybory i to jest za nami. Dobiegł finał” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że PSL będzie dalej współpracował z Polską 2050 w Sejmie. Zapewnił, że ma o Szymonie Hołowni jak najlepsze zdanie. „Zawsze będę z nim współpracował, jeżeli to będzie tylko możliwe” – dodał prezes PSL.

Dopytywany, czy w kolejnych wyborach PSL startuje samodzielnie odpowiedział: „tak jest”. „To wynika z wczorajszej też dyskusji (na Radzie Naczelnej), przygotowujemy się do startu samodzielnego” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

O tym, że Rada Naczelna PSL podjęła decyzję „o faktycznym zakończeniu projektu Trzeciej Drogi” (PSL i Polska 2050) poinformował we wtorek wieczorem na platformie X lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

„Decyzję Rady Naczelnej naszego koalicjanta PSL o faktycznym zakończeniu projektu Trzeciej Drogi, przyjmujemy ze zrozumieniem i wdzięcznością. Zrozumieniem, bo umawialiśmy się na serię czterech wyborów. Wdzięcznością, bo obustronnie dotrzymaliśmy wzajemnych zobowiązań, a lojalność i zaufanie to w polityce fundamentalna rzecz” – napisał Hołownia.

Rzecznik prasowy PSL Miłosz Motyka przekazał PAP, że „uchwały takiej nie było”. „Natomiast była dyskusja, że jako formacja jesteśmy gotowi do samodzielnego startu (w wyborach – PAP)” – poinformował.

Trzecia Droga, koalicja PSL oraz Polski 2050 Szymona Hołowni została powołana przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.