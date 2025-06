Izrael zbombardował budynek telewizyjny. Prezenterka uciekła podczas programu na żywo [VIDEO]

- Reklama -

Izraelskie samoloty zbombardowały w poniedziałek budynek telewizji państwowej IRIB (Iranian State Broadcasting) w stolicy Iranu, Teheranie – podał portal Times of Israel. Na nagraniu telewizyjnym widać prezenterkę, która podczas programu na żywo uciekła ze studia.

Atak na budynek irańskiego nadawcy państwowego został zapowiedziany wcześniej przez izraelskiego ministra obrony Israela Katza. Oświadczył on, że Iranian State Broadcasting „zniknie”, tuż po tym jak armia wezwała ludność do ewakuacji z obszaru wokół siedziby telewizji, znajdującej się w północno-wschodniej części stolicy.

„Korpus odpowiadający za irańską propagandę i podżeganie jest na skraju wyginięcia. Rozpoczęła się ewakuacja okolicznych mieszkańców” — powiedział Katz.

Na nagraniu zamieszczonym w sieci widać prezenterkę, która ucieka ze studia w trakcie ataku. Ekran za nią gaśnie. Odpadają części sufitu, widać dym. Inne nagranie wideo pokazuje płonący budynek IRIB, z którego wydobywają się kłęby dymu.

Brytyjska stacja BBC podała, że po kilkuminutowej przerwie telewizja wznowiła nadawanie na żywo. Irański nadawca poinformował w tekście wyświetlanym na ekranie, że wszystkie jego programy „wznawiają nadawanie na żywo bez żadnych przerw”. W kolejnej wiadomości podano, że Izrael „w brutalny sposób zaatakował jeden z budynków irańskiej telewizji państwowej”. W opinii IRIB w ten sposób Izrael próbował „uciszyć głos prawdy”.

Footage showing strikes moments ago by the Israeli Air Force on the studios and offices of the Iranian state-run broadcaster IRIB in Tehran. pic.twitter.com/V5sBiyEM6p

— OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025