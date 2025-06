Wściekły atak na Brauna w TVP Info. „Kwintesencja zła”. „Powinniśmy coś z tym zrobić” [VIDEO]

- Reklama -

W porannym programie TVP Info odbyła się dyskusja na temat jednego z nowych sondaży, w którym partia Grzegorza Brauna zanotowała zaskakująco wysoki wynik. Oczywiście do rozmowy nie zaproszono przedstawiciela Konfederacji Korony Polskiej, ale za to przedstawiciele lewej strony sceny politycznej lamentowali nad zachowaniem polskiego posła do Parlamentu Europejskiego.

Przypomnijmy, że z sondażu Opinia24 wynikało, że Konfederacja Korony Polskiej jest czwartą siłą polityczną w Polsce. Na ugrupowanie Brauna chciałoby zagłosować 6,9 proc. badanych.

Czytaj więcej: Sensacyjny SONDAŻ! Korona poprawia wyborczy wynik Brauna. Sześć partii w Sejmie

Dyskusja nad badaniem odbyła się w „Poranku Wyborczym” w TVP Info. Odnosząc się do wysokiego wyniku Korony, Klaudia Domagała z Konfederacji stwierdziła, że „widać, że rośnie poparcie dla prawicy”. – Łącznie (Konfederacja i Korona – przyp. red.), tak jak było w wyborach prezydenckich mamy ponad 20 proc. – powiedziała.

Pytana przez dziennikarkę, czy dojdzie jeszcze do połączenia obu partii, przyznała, że jej zdaniem nie będzie to miało miejsca. – Każdy tutaj buduje swoją partię. My budujemy Konfederację jako Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy, Korona Grzegorza Brauna jest osobno, ale jeśli chodzi o łączne poparcie dla takiej ideowej prawicy, bo i Konfederacja i Korona Grzegorza Brauna jest ideową prawicą, więc to cieszy nas – wyjaśniła.

Wściekły atak na Brauna

Do słów o ideowej prawicy nawiązał przedstawiciel Polski 2050 Andrzej Szeptycki. – Mówicie o ideowej prawicy w kontekście Konfederacji, również Grzegorza Brauna, dla mnie to jest jakieś nieporozumienie, zwłaszcza jeśli chodzi o Grzegorza Brauna i jego ludzi – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki.

– To są antysemici, ukrainożercy, sympatycy Putina i w tym kontekście mówienie o jakiejkolwiek ideowości, jeszcze z hasłem „Szczęść Boże”, kiedy się szczuje na innych, pod hasłem religii, to jest co najmniej nieporozumienie – grzmiał Szeptycki.

– Ja ostatnio miałem okazję widzieć na lotnisku Okęcie pana posła, jak leciał do Brukseli, a jak wyborcy go pytali, co trzeba robić, mówił, że trzeba pogonić tych, którzy wracają z Brukseli. Ja rozumiem, że on chce się sam pogonić, tak? – „rozumował” polityk.

– Grzegorz Braun to jest kwintesencja zła, które w tej chwili grozi Polsce – ocenił Szeptycki. – Mówienie w tym kontekście o jakiejś ideowości, jak mówimy o – mówiąc bardzo łagodnie – sympatykach Putina, nie chcę stawiać dalej idących tez, bo nie mam dowodów, to jest nieporozumienie – dodał.

Podobnego zdania był były poseł i senator Grzegorz Napieralski, według którego Braun nie jest ideową prawica. – On bazuje na uczuciach, emocjach, które są bardzo niebezpieczne i to tak naprawdę tylko dzięki temu, że jest obecny w sieci tym co robi i uważam, że tak jak siedzimy w tym studio, od prawa do lewa, od lewa do prawa, powinniśmy coś z tym zrobić – stwierdził.

Polityk nie przedstawił jednak żadnego konkretnego rozwiązania, co chciałby zrobić. – Zwróćcie uwagę, że ta nienawiść Brauna, to o czym mówił Pan minister, to wszystko, co on tak naprawdę sobą reprezentuje, jest taką bronią obusieczną, każdy z nas to już odczuwa, odczuł PiS po wieczorze wyborczym, atak na córkę p. Karola Nawrockiego, jaki odbył się w sieci, ten hejt i nienawiść, odczuwamy to my, gdzie jest grupa naprawdę bardzo źle zmotywowanych ludzi. Ja ich nie obrażam, tylko oni poddają się takim właśnie zachowaniom, jak Grzegorz Braun. On jest po prostu niebezpieczny, tam nie ma żadnej idei, tam nie ma żadnego przesłania – powiedział.

– Bandyterka – wtrącił się Szeptycki.

– Pytanie, co za nim tak naprawdę stoi, dlaczego on tak robi i to powinniśmy tak naprawdę wyjaśnić i Konfederację przestrzegam, że naprawdę macie dzisiaj swój czas, budujcie się jako formacja – zwrócił się Napieralski do przedstawicielki Konfederacji.

– Tak, dlatego właśnie jesteśmy osobno – przytaknęła Domagała.

– Brauna trzeba po prostu wyrzucić z życia politycznego. On jest niebezpieczny dla nas wszystkich – podsumował Napieralski.