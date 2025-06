- Reklama -

W ekskluzywnej posiadłości w Hamptons odbyła się jedna z najważniejszych ceremonii ślubnych w kręgach amerykańskiej elity politycznej. 39-letni Alex Soros, syn miliardera George’a Sorosa, poślubił 48-letnią Humę Abedin, muzułmankę z Pakistanu, byłą bliską współpracowniczkę Hillary Clinton.

Para zdecydowała się na podwójną ceremonię – odbyła się zarówno ceremonia Nikah na cześć muzułmańskiej wiary Abedin, jak i Ketubah honorująca żydowskie dziedzictwo Alexa. Początkowo ceremonia przeznaczona była jedynie dla najbliższej rodziny i przyjaciół, potem dołączyło większe grono zaproszonych gości.

Na tej hucznej ceremonii pojawili się m.in. Hillary i Bill Clintonowie, Kamala Harris z mężem Dougiem Emhoffem, Nancy Pelosi czy senator Chuck Schumer, czyli tzw. „śmietanka” Demokratów. Nie zabrakło politycznych przywódców, np. premiera Albanii Edi Rama.

Wśród zaproszonych celebrytów byli m.in. Anna Wintour z Vogue, Nicky Hilton Rothschild oraz były CEO Google Eric Schmidt.

Oficjalna historia, przedstawiana mediom jest taka, że para poznała się jesienią 2023 roku na przyjęciu urodzinowym wspólnej znajomej, gdzie szybko odkryli „wspólne zainteresowania polityką i służbą publiczną”. Alex Soros oświadczył starszej o dziewięć lat partnerce w maju 2024 roku w Nowym Jorku, a oficjalnie ogłosili zaręczyny w lipcu 2024 roku.

W wywiadzie dla New York Magazine Soros opowiedział ckliwą historię, jakoby Huma nauczyła go, czym jest prawdziwa miłość. „Nie byłem w związku przez bardzo długi czas – około 10 lat – który trwałby dłużej niż trzy miesiące. Po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że myliłem pożądanie z miłością” – powiedział.

Alex and Jonathan Soros are both involved with funding NGOs, Jonathan Soros has his own NGO (he’s funding some of the lawsuits against Trump through his legal nonprofit).

