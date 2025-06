Izrael napadł na Iran. Korwin-Mikke: Chcę, by ci, co popierają Izrael, popierali również Rosję

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke skomentował obecną wymianę pocisków między Izraelem a Iranem. Zwrócił uwagę na analogie do Rosji i Ukrainy.

Izrael ostrzelał Iran pod pretekstem legendarnego już programu mającego na celu utworzenie broni jądrowej. W odpowiedzi Iran ostrzelał Izrael. Część pocisków trafiła w Tel Awiw. Więcej o tym przeczytacie poniżej.

Konflikt skomentował Janusz Korwin-Mikke. Nestor prawicy wolnościowej odniósł relacje między Iranem i Izraelem do Ukrainy i Rosji… oraz do Polski.

„Spójrzcie, jak traktuje nas – nasz naród, naszą historię i państwo – dumny Iran. A teraz spójrzcie, jak traktuje nas Ukraina” – napisał na X Janusz Korwin-Mikke.

Zaznaczył następnie, że „ani jedna, ani druga wojna nie jest naszą wojną, ale Iran okazuje Polsce znacznie więcej szacunku i przyjaźni”.

„O Ukrainie nie można tego powiedzieć” – stwierdził lider partii KORWiN.

W kolejnym wpisie przywołał też podejście „poprawnych” ludzi wspierających terrorystyczny Izrael do Rosji.

„Ja tylko chcę, by ci, co popierają Izrael, popierali również Rosją; a ci, co ciskają gromy na Rosję, ciskali je i na Izrael. Za dużo wymagam?” – zapytał Korwin-Mikke.

„A czy będzie wojna? Jak to powiedział stary rabin: III WŚw. nie będzie, ale będzie taka walka o pokój, że kamień na kamieniu nie zostanie” – podsumował Janusz Korwin-Mikke.

