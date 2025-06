Wrze w koalicji. Przystawki stawiają warunki. Media ujawniają plan Tuska

- Reklama -

W poniedziałek późnym wieczorem odbyło się spotkanie liderów uśmiechniętej koalicji, czyli Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy. Premier Donald Tusk miał przedstawić plan na środę 11 czerwca, kiedy odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu.

W poniedziałek 9 czerwca około godziny 21 rozpoczęło się spotkanie liderów koalicji rządzącej. TVN24 podawał, że premier miał podczas niego przedstawić koalicjantom szkic exposé, które wygłosi w środę 11 czerwca w Sejmie.

– Każda ze stron zgłosiła w piątek rzeczy, które uważa, że powinny się w tym przemówieniu znaleźć – powiedział w piątek w „Gościu Wydarzeń” wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

Z kolei szef KPRM Jan Grabiec, odnosząc się w TVN24 do środowego wystąpienia premiera Donalda Tuska w Sejmie dot. wniosku o wotum zaufania dla rządu, przekazał, że Tusk zawsze sam układa swoje wystąpienia niezależnie od podpowiedzi partnerów koalicyjnych.

W exposé Tuska ma się znaleźć plan działania rządu do końca kadencji, chociaż koalicjanci uważają, że premier powinien pochwalić się też dotychczasowymi sukcesami.

Grabiec był pytany, czy podczas spotkania liderów premier będzie konsultował swoje środowe przemówienie z innymi klubami. Szef KPRM podkreślił, że „premier ma to do siebie, że nigdy do końca nie wiemy, z czym wyjdzie podczas wystąpienia”.

Przed spotkaniem liderów koalicji, odbyło się spotkanie klubu PSL-Trzecia Droga, co było dość istotne, zważywszy na ankietę, jaką niedawno Polskie Stronnictwo Ludowe rozesłało do swych działaczy, pytając, czy poparliby koalicję z Prawem i Sprawiedliwością oraz Konfederacją. Za trwaniem w obecnej koalicji rządowej opowiedziało się ok. 70 proc. członków PSL-u.

Po spotkaniu Kosiniak-Kamysz ocenił, że była to „bardzo dobra dyskusja na temat strategii działania, na temat priorytetów, dla których tworzymy koalicję rządową”. – Jest kilka spraw, które na pewno na spotkaniu liderów i też w parlamencie będziemy akcentować – dodał. W tym kontekście wymieni m.in. migrację czy obronę wartości.

Wśród poruszonych tematów wymienił m.in. strategię działania i priorytety, dla których PSL-TD współtworzy koalicję rządową. – Jest kilka spraw, które na pewno na spotkaniu liderów (w poniedziałek wieczorem – PAP) i też w parlamencie będziemy akcentować – podkreślił. Jak tłumaczył, byłyby to „odpowiedzi na obawy, lęki, które słyszeliśmy w kampanii wyborczej” m.in. od względem migracji i obrona konserwatywnych wartości.

Z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia pytany w poniedziałek w TVN24 o zaplanowane na środę głosowanie nad wotum zaufania dla rządu powiedział, że „wiele wskazuje na to, że to wotum zaufania premierowi uda się uzyskać”. Na pytanie, czy Polska 2050 stawia jakieś ultimatum premierowi, odparł: „My nie będziemy szantażować premiera, natomiast bardzo jasno mówimy, czego oczekujemy i mamy nadzieję, że w duchu partnerskiej, koalicyjnej współpracy, premier to przyjmie”.

Do oczekiwań, które Polska 2050 zamierza przedstawić Donaldowi Tuskowi, Hołownia zaliczył powołanie rzecznika rządu, zmianę polityki komunikacyjnej rządu, otwarcie umowy koalicyjnej i jej renegocjację w ciągu miesiąca, „tak, żebyśmy byli w stanie zaproponować konkretne cele, z datami ich »dowiezienia«”.

Hołownia dodał, że o tym, czy dalej będzie sprawował funkcję marszałka Sejmu, „możemy rozmawiać, jeżeli to się złoży w układance”. – Jeżeli będzie taka możliwość, to chętnie (zostanę), natomiast jeżeli nie będzie takiej możliwości, to na pewno koalicja na tym nie zawiśnie. Położymy to na stół, będziemy też o tym rozmawiać. Natomiast najpierw musimy oznaczyć te rzeczy, które mamy razem zrobić, bo inaczej nie będzie mowy o żadnym marszałkowaniu, żadnym premierowaniu, żadnym wicepremierowaniu, bo tego po prostu nie będzie – oświadczył.