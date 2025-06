TYLKO U NAS. Michalkiewicz: „Usilnie pracują, żeby jednak wariant rumuński w Polsce wprowadzić” [VIDEO]

- Reklama -

Tomasz Sommer i Stanisław Michalkiewicz w poniedziałkowym programie przewidywali m.in., jak potoczą się losy wyborów prezydenckich w Polsce. Wskazali na jeden z możliwych wariantów.

– W Konstytucji jest napisane, że marszałek Sejmu, po stwierdzeniu wyboru przez Sąd Najwyższy, zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Narodowego i odbiera przysięgę prezydenta – powiedział Sommer.

– Co Pan mówi? Pan prezydent elekt by przysięgał Szymonowi Hołowni, swojemu konkurentowi pokonanemu? – pytał Michalkiewicz.

– No właśnie (…) I teraz wariant jest taki, że nie zwoła – stwierdził redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u.

– Jak nie zwoła, to wtedy co się dzieje? Sam obejmuje – dodał.

– To powtórzy się sytuacja z Henrykiem Walezym. Hetman Jan Zborowski, jak przedstawiał Henrykowi Walezemu artykuły henrykowskie później tak od jego imienia zwane, no i ten się wahał, to wie Pan, co hetman Zborowski powiedział jemu? Si non iurabis, non regnabis – Jak nie przysięgniesz, to nie będziesz panował – ocenił Michalkiewicz.

– I tu, proszę Pana, ktoś Panu Szymonowi podpowiedział tę scenę. Wiecie, rozumiecie Hołownia, los Polski w waszych rękach spoczywa, nie zwołujcie żadnego Zgromadzenia Narodowego – dodał.

– Bo jak się nie zwoła, to wtedy nie ma tego prezydenta. To wtedy kto obejmuje tę prezydenturę? Hołownia – wyjaśnił Sommer.

– To nie ma tu konfliktu interesów? – zastanawiał się Michalkiewicz.

– A co tam interesy, konflikty – walczymy z konfliktami, Panie Stanisławie – skwitował prowadzący.

Wzorowa rotacja

Sommer relacjonował, że Hołownia, pytany o to, jak będzie przebiegała rotacja na stanowisku marszałka Sejmu, odpowiedział: Rotacja będzie przeprowadzona wzorowo.

– Według jakiego wzoru? – pytał Michalkiewicz.

– Nowego – stwierdził Sommer. – Czyli nie zwołuje Hołownia tego Zgromadzenia, no bo jaka jest za to odpowiedzialność? Nie ma żadnej. Jak nie zwoła, to nie zwoła. Mogą go ewentualnie postawić przed Trybunał Stanu – dodał.

– Ale jak rotacja nastąpi, to on już nie będzie marszałkiem – zauważył Michalkiewicz.

– Tylko prezydentem – p.o. Taka rotacja – dodał Sommer.

– A Czarzasty wejdzie, bo się zawakuje marszałek Sejmu, to Czarzasty się tam zrotuje płynnie – wskazał.

– I to jest takie proste, bo przecież jest tam (w Konstytucji – przyp. red.), że ma zwoływać, ale nie jest napisane, co będzie jak nie zwoła. Co będzie? Nic nie będzie – skwitował.

– No tak, samo zgromadzenie się nie zwoła – wtrącił Michalkiewicz.

– Nie, musi to zrobić marszałek Hołownia, a on nie jest w interesie, żeby to robić, bo przecież sam zostanie prezydentem – dodał Sommer.

– I tylko jest taki problem, że wtedy trzeba te wybory ogłosić w ciągu pół roku – zaznaczył.

– To się ogłosi, Panie Tomaszu, co to za problem. A kto wygra te wybory? – pytał Michalkiewicz.

– To jest ten wariant rumuński. Ja mówię, cały czas tu usilnie pracują, żeby jednak wariant rumuński w Polsce wprowadzić – ocenił publicysta.

– Przy wszystkich takich pozorach spontanu i odlotu, jednak wybory muszą przebiegać pod kontrolą – dodał.

– W momencie, kiedy wyłącza się po kolei te wszystkie instytucje, na tej zasadzie, że a nie, ten trybunał zły, to mu nie dajemy kasy i nie podpisujemy, ten Sąd Najwyższy to połowa jest zła – no to można każdą właściwie wyłączyć – zauważył Sommer.

– To jest demokracja wojenna – wskazał Michalkiewicz.

– Wydaje mi się, że rzeczywiście jest sytuacja coraz bardziej dojrzewająca – ocenił Sommer.

– Przewidywałem, że to się tak gładko nie zakończy, że to będzie krew, pot i łzy – skwitował Michalkiewicz.