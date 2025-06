Miał zainwestować w Wisłę Kraków. Milioner zakrztusił się i… zmarł

- Reklama -

We wtorek zmarł w Krakowie Thomas Kokosinski, amerykański biznesmen, który miał zostać inwestorem 1-ligowego klubu piłkarskiego Wisła SA.

42-letni Kokosinski 5 czerwca wieczorem w jednej z krakowskich restauracji zakrztusił się podczas jedzenia. Został przewieziony do szpitala, gdzie podłączono go do respiratora. We wtorek został od niego odłączony ze względu na nieodwracalne zmiany w funkcji mózgu.

Kokosinski od kilku miesięcy prowadził rozmowy w sprawie przejęcia części akcji Wisły z jej akcjonariuszami: Jarosławem Królewskim, Adamem Łanoszką i Jakubem Błaszczykowskim. Deklarował dofinasowanie spółki kwotą pięciu milionów dolarów. Negocjacje znajdowały się już na ostatniej prostej.

Amerykanin polskiego pochodzenia od 2010 roku był prezesem spółki firmy Metalogic Industries, która specjalizuje się w obróbce metali.

(PAP)