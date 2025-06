Nastolatek-uchodźca z Ukrainy zabił matkę, siostrę i podpalił dom

- Reklama -

Rzecz wydarzyła się w Belgii. Nastolatek z Ukrainy zabił matkę i siostrę, a następnie podpalił dom, w którym ta rodzina mieszka od 3 lat. 16-latek poszedł później spokojnie do swojego liceum, gdzie zgarnęła go policja.

Śledztwo tej sprawie prowadził Federalna Policja Sądowa i policja z Leuven. Do podwójnego morderstwa doszło w Haasrode (prowincja – Brabancja Flamandzka), niecałe 10 km od Leuven. W piątek 6 czerwca rano w pożarze dawnej plebanii przekształconej w mieszkania dla uchodźców, odkryto martwe ciało kobiety. Strażacy znaleźli później także ciało 6-letniej dziewczynki.

Belgijska prokuratura natychmiast wszczęła dochodzenie w sprawie o morderstwo, ponieważ ciała ofiar nosiły liczne rany kłute. Wstępne ustalenia wskazywały również, że pożar był podpaleniem.

Gmina Oud-Heverlee wynajmowała budynek przy Milsestraat d’Haasrode rodzinom ukraińskich uchodźców i potwierdziła, że ​​mieszkała tam obecnie rodzina składająca się z 3 osób.

Motywy działania zatrzymanego nastolatka pozostają nieznane. Policja odnalazła go w jego szkole średniej, skąd został zabrany na komisariat policji i szczegółowo przesłuchany. W sobotę przyznał się do zadźgania nożem swojej matki i siostry Anny oraz podpalenia.

W niedzielę 8 czerwca młody Ukrainiec został postawiony przed sędzią sądu dla nieletnich. Według ukraińskiego portalu medialnego „The Kyiv Independent” rodzina przebywała w Belgii od trzech lat, a ojciec prawdopodobnie walczy na Ukrainie.

