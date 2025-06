Musk założy nową partię w USA i rozwali obecny duopol? „To przeznaczenie”

- Reklama -

Elon Musk zapowiedział utworzenie nowej partii w USA. Zamierza podebrać wyborców zarówno Demokratom jak i Republikanom.

Musk obecnie ma na pieńku z Donaldem Trumpem. Od kilku dni trwa istna „separacja” tych osobistości i ostre wzajemne ataki.

Musk zarzucił nawet Trumpowi wykorzystywanie seksualne dzieci. Obecnie wpis już został przez miliardera usunięty.

Jednak Elon Musk zdążył zaproponować publicznie utworzenie nowej partii politycznej.

„Czy nadszedł czas, aby stworzyć nową partię polityczną w Ameryce, która faktycznie będzie reprezentować 80 proc. pośrodku?” – zapytał na X Elon Musk.

W ankiecie miliardera wzięło udział ponad 5,6 mln osób. 80,4 proc. wybrało opcję „tak”. Przeciw było 19,6 proc..

„Ludzie przemówili. Nowa partia polityczna jest potrzebna w Ameryce, aby reprezentować 80 proc. pośrodku! I dokładnie 80 proc. ludzi się zgadza. To przeznaczenie” – napisał w kolejnym wpisie, udostępniając swoją zamkniętą już ankietę.

The people have spoken. A new political party is needed in America to represent the 80% in the middle!

And exactly 80% of people agree 😂

This is fate. https://t.co/JkeOlG7Kl4

— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2025