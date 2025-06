Wyborcy docenili Grzegorza Brauna. Skalik: „Dziękuję niezależnym mediom!”

- Reklama -

W I turze wyborów prezydenckich były kandydat na Prezydenta RP pan Grzegorz Braun uzyskał rekordowe w historii Konfederacji Korony Polskiej 6,34 proc. poparcia. Warto podkreślić, że od początku sondaże perfidnie zakłamywały sytuację, wskazując nawet na 0 proc. poparcia lub całkowicie pomijając kandydata. Nie zniechęciło to jednak polskich patriotów, którzy okazali się głównymi udziałowcami tej kampanii, a następnie tłumnie ruszyli do urn wyborczych. Wynik Grzegorza Brauna zaskoczył wszystkich. Kampanię prezydencką oraz II turę komentuje poseł Włodzimierz Skalik, który docenił znaczenie działalności medialnej „Najwyższego Czasu!”.

Julia Gubalska: Jak pan ocenia ponad 6-procentowy wynik pana Grzegorza Brauna w pierwszej turze? Co on oznacza dla Konfederacji Korony Polskiej?

Włodzimierz Skalik: Powiem nieskromnie, że będziemy starać się pozyskiwać coraz większy wpływ, docierać do coraz większej ilości naszych rodaków. To jest sukces polskich patriotów. Nasza kampania w dużym stopniu udała się nie dzięki sztabowi, ale dzięki naszym rodakom. Większość banerów rozdysponowaliśmy i powiesiliśmy dzięki osobom, które w ogóle z naszymi strukturami nie były związane. Dzięki osobom, które z własnej inicjatywy się z nami skontaktowały, podjęły ten wysiłek. Nasi rodacy w większości zrealizowali tę kampanię, my tylko im w tym pomagaliśmy i tu ogromne podziękowanie.

Moim zdaniem nasz sukces jest również sukcesem prawdziwych, niezależnych mediów. Przecież mieliśmy kompletną blokadę medialną. Ponad przymus ustawowy dotyczący udziału w debacie w telewizji publicznej, mieliśmy 0 minut i 0 sekund we wszystkich mediach głównego nurtu. A mimo to udało nam się dotrzeć do naszych rodaków i ich przekonać do naszego kandydata. I to jest ogromny sukces prawdziwie niezależnych mediów. Okazuje się, że podobnie jak w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie podobnie Pan Grzegorz i nasze środowisko było otoczone zupełnym przemilczeniem, udało nam się. To był eksperyment, który bardzo się udał – mamy inne skuteczne metody komunikowania się z rodakami i to jest bardzo duży udział, właśnie takich ośrodków medialnych jak „Najwyższy Czas!”, za co bardzo Państwu dziękujemy.

Dziękujemy również za te słowa uznania dla nas, którzy zawsze podkreślamy, że oddajemy ostateczną decyzję wolnemu, niezależnemu myśleniu naszych widzów. W związku z tym wierzymy, że Ci widzowie, którzy są skłonni zagłosować na pana Brauna i samodzielnie myśleć, będą szukać innych kanałów niż główne kanały dostępu do informacji z pewną narzucaną narracją.

Znaczenie Państwa działalności jest nie do przecenienia. I przeciwnik polityczny dokładnie to wie. Fakt, że przeciwko Państwu poprzednia władza użyła służb specjalnych, żeby uniemożliwić Państwu działalność, jest najlepszym powodem, że nie ma żartów. Oni wiedzą, że są okienka telewizyjne, które w sposób wiarygodny przekazują informacje. Nie manipulują, tylko informują. I świadomy obywatel, nasz rodak jest w stanie sięgnąć, poszukać alternatywnych źródeł dostępu do informacji. Naprawdę trzeba wspierać tego typu media jak „Najwyższy Czas!”, bo nam jako Polakom się to opłaca. Gdyby nie tego typu działalność, to bylibyśmy jak dzieci we mgle.

Przed nami II tura wyborów prezydenckich. Wielu twierdzi, że Polacy znów stoją przed wyborem „dżuma kontra tyfus”. Mamy do wyboru przedstawicieli środowiska PiS oraz KO, którzy do ostatniego dnia trwania kampanii w sondażach idą ze sobą „łeb w łeb”. Czy Pan Poseł ma jakieś sugestie, co w tym przypadku zrobić powinni Polacy?

Mamy przed sobą bardzo poważny dylemat, bo nie ma żartów. Ten jeden człowiek, któremu zostanie powierzony urząd prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej będzie miał przeogromny wpływ na życie każdego z nas: na każdą rodzinę w Polsce, każdą firmę i każdą dziedzinę życia. Nie chcemy zachorować ani na tyfus, ani na dżumę, chcielibyśmy być zdrowo funkcjonującym państwem, a okazuje się, że mamy do wyboru tę nieciekawą alternatywę. Chcemy wykorzystać te najbliższe dni na to, by wpłynąć na kandydata, któremu zostanie powierzony ten urząd, tak by go przytrzymać przy pewnych deklaracjach.

Chodzi o to, żeby obietnice, które padną, zostały dotrzymane i tu jest duży problem. Ale nie możemy zrezygnować z tego testowania kandydatów. Ustosunkowanie się kandydatów do pytań zadanych im przez Konfederację Korony Polskiej pomoże wyborcom Grzegorza Brauna w tej decyzji. Są oni na tyle rozgarnięci i samodzielni w myśleniu politycznym, że spokojnie poradzą sobie z wypracowaniem własnej, autonomicznej decyzji, co uczynić z głosowaniem w drugiej turze.

I właśnie do tego Państwa zachęcamy, głęboko wierząc, że Państwo cały czas świadomie oraz zgodnie z interesem Polski podchodzą do spraw dotyczących naszej Ojczyzny. Dziękuję bardzo za rozmowę.