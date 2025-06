Skandaliczne słowa w Ambasadzie RP. Laureatka Nagrody Polsko-Niemieckiej uderzyła w Nawrockiego [VIDEO]

- Reklama -

4 czerwca w Berlinie rozpoczęło się Forum Polsko-Niemieckie. Kontrowersje wzbudziła przemowa laureatki Nagrody Polsko-Niemieckiej Elwira Niewiera, która uderzyła w Karola Nawrockiego, sugerując, że zwycięstwo w wyborach prezydenckich zawdzięcza on Rosji.

– Po siedmiu latach odbędzie się Forum Polsko-Niemieckie w naszej nowej ambasadzie w Berlinie. Czas na poważną rozmowę o bezpieczeństwie, gospodarce, UE i o tym, co Polska i Niemcy mogą zrobić razem. Zaprosiliśmy ekspertów, ludzi, którzy naprawdę rozumieją, co dzieje się dziś w Europie i świecie – tak zapowiadał to wydarzenie szef polskiego MSZ Radosław Sikorski.

Dodał, że razem z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Johannem Wadephulem wręczy Nagrodę Polsko-Niemiecką tym, „którzy budują mosty, a nie mury”.

Uroczystość otwarcia Forum z udziałem ministrów odbyła się w nowym budynku Ambasady RP, znajdującym się przy prowadzącej do Bramy Brandenburskiej reprezentacyjnej alei Unter den Linden. W czwartek 5 czerwca odbył się szereg dyskusji tematycznych. Uczestnicy dyskutowali o bezpieczeństwie, konkurencyjności gospodarki, przyszłości Unii Europejskiej, polityce pamięci oraz współpracy transgranicznej i roli mediów.

Laureatką Nagrody Polsko-Niemieckiej okazała się reżyser Elwira Niewiera, która podczas swojego przemówienia uderzyła w prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Otrzymała za to oklaski.

Mówiła, że „to, co się wydarzyło w niedzielę w naszym kraju, mam na myśli wybory, sprawiło że czuję się bezsilna, bo mam wrażenie, że my nie mamy wystarczających narzędzi, aby bronić się przed rosyjską dezinformacją i jej wpływami”. Publiczność zaczęła bić brawo.

– Pan Nawrocki nie wygrałby tych wyborów bez wsparcia ze strony rosyjskiej propagandy. I to nie jest już problem, Rosja nie jest problemem już tylko Ukrainy. To realne zagrożenie dla naszej demokracji i bardzo proszę, abyśmy tego nie ignorowali. I dziękuję bardzo – zakończyła.

Ambasada Polska w Berlinie.

Do sprawy odniosła się w piątek w mediach społecznościowych ambasada RP w Berlinie. „W związku z komentarzami dotyczącymi przemówienia tegorocznej laureatki Nagrody Polsko-Niemieckiej, pani Elwiry Niewiery – reżyserki, scenarzystki i działaczki społecznej nagrodzonej za zaangażowanie na rzecz wsparcia ukraińskich kobiet – placówka informuje, że wypowiedzi pani Niewiery miały charakter wyłącznie prywatny” – oświadczono.

Komitet Nagrody, w którego skład wchodzą członkowie wskazani przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec, zdecydował o wyróżnieniu w 2025 roku dwojga laureatów: reżyser Elwiry Niewiery i Ośrodka edukacyjnego Bredbeck. „W ten sposób docenione zostały ich zasługi – jako przedstawicieli społeczeństw obywatelskich obu państw – na rzecz dialogu między Polską a Niemcami, w połączeniu z aktywnością i wsparciem dla Ukrainy, walczącej z rosyjską agresją” – podał resort dyplomacji.

Elwira Niewiera to scenarzystka i reżyser, współautorka filmów dokumentalnych nagradzanych na festiwalach w Polsce i za granicą. Jeden z nich „Syndrom Hamleta” z 2022 r. jest koprodukcją z niemiecką telewizją i opowiada o „generacji Majdanu”, młodych Ukraińcach i ich doświadczeniach rewolucji oraz wojny w latach 2013-2014. Po wybuchu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 r. Elwira Niewiera założyła z niemieckimi partnerami stowarzyszenie, które poza dostawami sprzętu, współpracuje z ośrodkiem terapeutycznym w Karpatach, oferując pomoc ukraińskim kobietom skrzywdzonym w czasie wojny.

Ośrodek edukacyjny Bildungsstätte Bredbeck to inicjatywa od wielu lat zaangażowana w dialog polsko-niemiecki, przede wszystkim działania edukacyjne (wspierane m.in. przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży) i partnerstwo na poziomie regionalnym powiatów Osterholz i Kwidzynia. W 2014 r. po raz pierwszy zrealizowała projekt trilateralny, z udziałem młodych ludzi z Ukrainy, z regionu donieckiego. Łącznie na przestrzeni ponad 10 lat Bredbeck przeprowadziło ok. 50 takich przedsięwzięć.

Nagroda Polsko-Niemiecka została ustanowiona „za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich” na podstawie Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, podpisanego 17 czerwca 1991 r. Wyróżnienie, obok charakteru prestiżowego, wiąże się z wymiarem finansowym, który zapewniają Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec.

Forum Polsko-Niemieckie powstało w 1976 r. jako platforma dialogu, służąca budowaniu zaufania w czasach, gdy Polska i RFN należały do przeciwstawnych bloków politycznych i wojskowych. Format współpracy był kontynuowany do 2018 r. Ze względu na napięcia po przejęciu władzy przez PiS spotkania zawieszono.