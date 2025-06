Trump odwołuje dyrektywę Bidena dotyczącą „aborcji awaryjnych”

- Reklama -

Od 2022 r. szpitale w USA są zobowiązane do zapewniania „opieki doraźnej i aborcji w celu ustabilizowania stanu zdrowia kobiet w ciąży w sytuacjach krytycznych”, co przekłada się na dokonywanie zabójstwa nienarodzonych dzieci do samego końca ich pobytu w łonie matek.

Taka była dyrektywa prezydenta Joe Bidena, którą teraz odwołała administracja prezydenta Donalda Trumpa. Dotyczyła stanów, w których życie nienarodzonych dzieci było chronione przepisami stanowymi.

Teraz koniec „awaryjnego” dzieciobójstwa ogłoszono 3 czerwca. Decyzję ogłosił Departament Zdrowia USA, który wycofał przepisy wprowadzone w lipcu 2022 r., wydane kilka tygodni po tym, jak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił słynne orzeczenie „Roe v. Wade”, które dopuszczało aborcję bez ograniczeń na poziomie federalnym. Decyzja SN zwróciła decydowanie o aborcji i ochronie życia poczętego władzom stanowym.

Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), czyli komórka Departamentu Zdrowia Stanów Zjednoczonych zapewnia, że pacjentki i kobiety w ciąży będą miały nadal odpowiednią opiekę.

Od powrotu do Białego Domu w styczniu, Donald Trump odwołał również dwa inne rozporządzenia wykonawcze Bidena, które berz ograniczeń zapewniały dostęp do tzw. pigułek poronnych.

Źródło: AFP/ Le Figaro