Jeden z pierwszych drapaczy chmur w Warszawie pójdzie do rozbiórki. Decyzja zapadła

Biurowiec Intraco, jeden z pierwszych w Warszawie drapaczy chmur zostanie rozebrany. Decyzję podjęła Grupa Polski Holding Nieruchomości (PHN). Na jego miejscu powstanie kolejny wieżowiec.

Grupa PHN jest właścicielem wieżowca Intraco przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Podjęto decyzję o rozbiórce aktualnie stojącego budynku.

Na jego miejsce powstanie nowoczesny, energooszczędny wieżowiec. Ma mieć 23 piętra i wysokość 107 metrów. To redukcja początkowych założeń. Pierwotnie nowy budynek miał mieć aż 39 pięter.

Przedstawiciele PHN przekazali we wtorek, że budynek ma być lepiej doświetlony oraz zapewniać większy komfort pracy. Aktualny wieżowiec, mimo prób modernizacji, nie spełnia obowiązujących standardów technicznych i rynkowych.

Prezes zarządu PHN Wiesław Malicki przekazał, że decyzja o rozbiórce była trudna, jednak konieczna.

– To nie była łatwa decyzja i to nie jest prosty proces, ale odpowiedzialne podejście do energooszczędności budynków oraz rosnących oczekiwań nas wszystkich co do bezpieczeństwa nie pozwala przewlekle odkładać nieuniknionego. Jesteśmy głęboko przekonani, że nowe Intraco nie tylko wpisze się w aktualne oczekiwania i standard wizualny współczesnych wieżowców, ale będzie kontynuacją pięknej historii warszawskiego biznesu – przekonywał Malicki.

Dariusz Karwański, dyrektor ds. komercjalizacji PHN podkreślił, że według obecnych standardów wysokość pomieszczeń musi wynosić 3,8 m. Tymczasem w obecnym budynku strop jest na wysokości 2,8 m. Najemcy oczekują też pomieszczeń typu open space z możliwością wydzielania przestrzeni ściankami działowymi.

Obecna powierzchnia jednego piętra wynosi 660 m2. W nowym będzie to 1200 m2.

– Przy 660 mkw. nie jesteśmy w stanie pozyskać najemców, którzy wynajmą u nas powierzchnię rzędu 4-5 tys. i więcej. A taki jest nasz cel. Stawiamy też na wysokie i przestronne wnętrza – podkreślił Karwański.

Aktualnie PHN będzie poszukiwało partnera do rozbiórki. Zakończenie wyboru nastąpi pod koniec tego roku. Sama rozbiórka rozpocznie się na przełomie I i II kwartału przyszłego roku. Potrwa do 16 miesięcy.