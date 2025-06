Prof. Wielomski o wynikach wyborów prezydenckich: „Wiedzieliśmy, że dzisiaj będą jeździły karetki pogotowia”

- Reklama -

Prof. Adam Wielomski skomentował wyniki wyborów prezydenckich. Wskazał, co jego zdaniem wpłynęło na sukces Karola Nawrockiego, a także wyjaśnił, dlaczego Rafał Trzaskowski jest „niewybieralny”.

– Wiedzieliśmy, że dzisiaj będą jeździły karetki pogotowia i kogoś będą te karetki pogotowia woziły, było pytanie, czy to będą woziły pisowców, czy będą woziły platformiarzy – powiedział w rozmowie z DoRzeczy prof. Adam Wielomski.

– Nie jestem zaskoczony wynikiem, spodziewałem się minimalnego, bo minimalnego, ale jednak zwycięstwa Karola Nawrockiego – dodał. Zdaniem prof. Wielomskiego zła wiadomość jest taka, że „Polska znów dała tlen Jarosławowi Kaczyńskiemu”.

Pytany, dlaczego Trzaskowski przegrał, prof. Wielomski powiedział, że powodem jest to, że – w jego ocenie – „jest niewybieralny”. – To już jest jego drugie podejście do prezydentury w Polsce, za każdym razem przegrywa z kandydatami nie z pierwszej ligi, dlatego że Andrzej Duda nie był politykiem z pierwszej ligi (…), teraz przegrał z kandydatem prawie nieznanym, który się pojawił w polityce dopiero co – wskazał.

Według Wielomskiego Trzaskowski „jest w Polsce traktowany jako kandydat o poglądach, szczególnie światopoglądowych, mocno ekstremistycznych i po prostu Polska nie akceptuje takich poglądów”. – To jest kandydat na wielkie miasta, Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk, czy Trójmiasto, ale nie na Polskę – ocenił.

– Wygrał Karol Nawrocki, jak to mówił red. Michalkiewicz, na takiej zasadzie, że lepiej głosować na kołek w płocie. Zresztą myślę, że największym źródłem sukcesu Nawrockiego był hasztag taki powtarzany (…), który brzmiał: każdy byle nie Trzaskowski – wskazał.

– Myślę, że każdy wygrałby z Trzaskowskim, bo on jest po prostu w Polsce niewybieralny. W końcu ludzie wybierali teraz osobę prawie nieznaną wcześniej, o której poglądach tak naprawdę niewiele wiadomo, za którego przeszłością ciągną się różne sprawy, nie wiemy na ile prawdziwe, na ile fałszywe, to pewnie sądy będą teraz stwierdzać na podstawie różnych procesów, które Karol Nawrocki będzie wytaczał dziennikarzom – podkreślił Wielomski.

– Generalnie takich osób się raczej nie wybiera i to, że został wybrany, świadczy po prostu o tym, że miał bardzo, ale to bardzo słabego kontrkandydata – skwitował.

„Najkrótszy komentarz wyborczy: 1/ dobra wiadomość jest taka, że Donald Tusk był liczony po celnym trafieniu; 2/ zła wiadomość jest taka, że już schodzący z ringu Jarosław Kaczyński dostał tlen i nabierze wigoru” – napisał później w mediach społecznościowych prof. Adam Wielomski.