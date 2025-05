Trzaskowski kontra Nawrocki. Wyborcy Brauna są zdecydowani, a wyborcy Mentzena zaskakują

- Reklama -

W drugiej turze wyborów prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego zagłosuje 94 proc. wyborców Szymona Hołowni, 90 proc., popierających Magdalenę Biejat i 82 proc. wyborców Adriana Zandberga – wynika z sondażu CBOS. Karola Nawrockiego poprze 58 proc. zwolenników Sławomira Mentzena i 86 proc. popierających Grzegorza Brauna.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca, weźmie w niej udział kandydat KO Rafał Trzaskowski, który w pierwszej turze zdobył 31,36 proc. i popierany przez PiS Karol Nawrocki, którego poparło 29,54 proc.

CBOS zbadał przepływy pomiędzy wyborcami kandydatów, którzy wzięli udział w pierwszej turze wyborów i zapytał Polaków, kogo zamierzają poprzeć w drugiej turze wyborów prezydenckich.

99 proc. wyborców, którzy w pierwszej turze wyborów poparli Trzaskowskiego zadeklarowało, że poprze go również w drugiej turze. Żaden z nich nie odda głosu na kontrkandydata, a 1 proc. nie weźmie udziału w wyborach.

Również 99 proc. wyborców Nawrockiego poprze go w II turze; żaden z nich nie poprze Trzaskowskiego, 1 proc. wskazał, że nie wie na kogo odda głos – wszyscy deklarują, że wezmą udział w drugiej turze.

58 proc. wyborców Sławomira Mentzena (Konfederacja) w drugiej turze poprze Nawrockiego, 12 proc. odda głos na kandydata KO, 10 proc. nie wie na kogo będzie głosować, a 20 proc. nie weźmie udziału w drugiej turze.

86 proc. respondentów, którzy oddali głos na Grzegorza Brauna zamierza poprzeć Nawrockiego, 2 proc. poprze Trzaskowskiego, 5 proc. nie wie na kogo odda głos, a 7 proc. nie pójdzie na wybory.

Do wyborców Mentzena: Co jest z wami nie tak do ku*wy nędzy?? Trzaskowski nie będzie miał litości dla Polski po wyborach.#sondaż #ByleNieTrzaskowski pic.twitter.com/8SxXKytkM9

— Rafał 🇵🇱💪 #Sondaże #Football (@MastinPL) May 29, 2025