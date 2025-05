To ON zostanie prezydentem? Różnica jest minimalna. Najnowszy SONDAŻ

- Reklama -

47,5 proc. respondentów chce głosować w drugiej turze wyborów prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego, a 45,9 proc. planuje poprzeć Karola Nawrockiego. 6,6 proc. wciąż nie wie, na kogo odda głos – wynika z opublikowanego w środę sondażu Opinia24 dla RMF FM. Pamiętajmy jednak o tym, że – co powszechnie wiadomo – wiarygodność wszystkich tych „sondaży” pozostawia wiele do życzenia.

W sondażu ankietowanych zapytano m.in., czy 1 czerwca zamierzają wziąć udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Na tak postawione pytanie 70 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 15 proc. – „raczej tak”. 9 proc. zdecydowanie nie zamierza, a 4 proc. raczej nie zamierza zagłosować w drugiej turze. 2 proc. badanych wybrało opcję „trudno powiedzieć”.

Jak informuje portal RMF24, „większa mobilizacja wyborcza jest widoczna wśród kobiet (75 proc. vs 65 proc. mężczyźni), najstarszych wyborców (60 lat lub więcej – 79 proc. vs 18-29-latkowie – 55 proc.), osób z wyższym wykształceniem (81 proc. vs 64 proc. wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe)”. „W II turze wyborów – według badania – weźmie udział 83 proc. wyborców, którzy głosowali w I turze oraz 38 proc. elektoratu, który nie wziął w niej udziału” – czytamy.

Kolejne pytanie brzmiało: „na kogo oddał(a)by Pan/i swój głos w drugiej turze wyborów prezydenckich”. 47,5 proc. respondentów wskazało Rafała Trzaskowskiego, a 45,9 proc. – Karola Nawrockiego. 6,6 proc. ankietowanych wciąż nie zdecydowało, na kogo odda swój głos.

„Różnica pomiędzy kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a jego rywalem popieranym przez PiS jest naprawdę bardzo mała. Czeka nas więc zacięta walka o każdy głos” – zaznacza redakcja.

Badanie zrealizowano od 25 do 27 maja metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej.