Wipler zaapelował o głosowanie na Nawrockiego. „Kochani, pójdźmy na wybory, zacznijmy współpracę”

Przemysław Wipler zabrał głos podczas konferencji CPAC, gdzie udzielił poparcia bezpartyjnemu kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości Karolowi Nawrockiemu w drugiej turze wyborów prezydenckich. – Kochani, pójdźmy na wybory, zacznijmy współpracę – powiedział poseł Konfederacji.

CPAC (Conservative Political Action Conference) to coroczna konferencja odbywająca się w przeszłości w USA, w której od lat 70. biorą udział konserwatywni politycy i aktywiści z całego świata. W ostatnich latach CPAC zaczęto organizować także w innych państwach, m.in. na Węgrzech czy tak, jak w tym roku, w Polsce.

„Zagłosujcie przeciwko Trzaskowskiemu”

Na początek Wipler nie zaskoczył, zdradzając, że w pierwszej turze wyborów zagłosował na kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena. – Ale za kilka dni będziemy musieli wybrać między dwoma ludźmi, między dwoma kandydatami, którzy przeszli do drugiej tury i będziemy musieli zdecydować za czym będziemy – zaczął.

– Jeśli chodzi o tradycyjnie rozumianą rodzinę, to Rafał Trzaskowski jest człowiekiem, który w 2020 roku powiedział, że jest za adopcją dzieci przez pary homoseksualne w Polsce i obawiam się, że jeżeli zostanie prezydentem, takie przepisy zostaną wprowadzone – kontynuował.

– Jeżeli chodzi o wolność słowa, to pytany przez Sławomira Mentzena powiedział, że podpisałby cenzorską, ograniczającą wolność słowa ustawę Bodnara, dzięki której zablokuje się wolnościowe i konserwatywne ruchy w Internecie – powiedział.

– Jeżeli chodzi o własność, to ja pamiętam jako poseł VII kadencji w latach 11-15, jak Donald Tusk, który mówił, że nigdy nie podniesie podatków, wprowadził 32 nowe podatki, daniny publiczne i za większością, za praktycznie wszystkimi z nich, głosował Rafał Trzaskowski – dodał.

– Rafał Trzaskowski jest uosobieniem tego, co jest zagrożeniem dla konserwatywnego stylu życia, tego co jest ważne dla mnie, dla mojej rodziny, moich najbliższych, naszego ruchu politycznego. Dlatego apeluję do Was wszystkich: pójdźcie na najbliższe wybory i zagłosujcie przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu – powiedział Wipler i przypomniał, że Nawrocki podpisał się pod ośmiopunktową deklaracją Mentzena i wyraził nadzieję, że „będzie słowny”.

– Musimy się zmobilizować, zmobilizować naszych bliskich, ponieważ wszystko w co wierzymy, wszystko, co jest dla nas ważne, może być zagrożone, gdy wygra Rafał Trzaskowski, dlatego apeluję do Was wszystkich: Kochani, pójdźmy na wybory, zacznijmy współpracę, by ludzie którzy w tej chwili rządzą naszym krajem nie domknęli systemu – podkreślił Wipler.