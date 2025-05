Absolutne kino! Tusk powołuje się na znanego z patologicznych zachowań Murańskiego [VIDEO]

- Reklama -

Donald Tusk podczas wywiadu w Polsacie zacytował… Jacka Murańskiego, zawodnika patologicznych gal MMA. Premier uznał Murańskiego za wiarygodne źródło informacji o Karolu Nawrockim.

W wywiadzie z Bogdanem Rymanowskim premier odniósł się do doniesień portalu Onet dotyczących kandydata na prezydenta wspieranego przez PiS. Chodzi o rzekome uczestniczenie w procederze sprowadzania prostytutek dla gości sopockiego Grand Hotelu w czasach, gdy Nawrocki był tam ochroniarzem.

Gdy Rymanowski zwrócił uwagę, że oskarżenia w artykule są anonimowe, Tusk powołał się na… Murańskiego.

„Jacek Murański. Postać znana, także panu Nawrockiemu. Znana m.in. z walk MMA, także aktor w niedużych rolach” – mówił premier. Następnie zacytował wypowiedź Murańskiego: „Wiem o tzw. kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk Masiak – Wielki Bu, i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego”.

Premier kontynuował, powołując się na relację Murańskiego o rzekomych słowach Masiaka: „Trzymam go za gardło i zrobi dla mnie wszystko”.

— Bartosz Pałucki (@Palucki_B) May 26, 2025

Więc skoro nawet premier @donaldtusk mówi, że jest to postać znana to chcielibyśmy z @maciekw98 przybliżyć Wam jak odklejoną od rzeczywistości postacią jest Jacek Murański – #AutorytetTuska pic.twitter.com/RfodsfqLpj

Nawrocki z Wielkim Bu na pewno się znają, czemu kandydat na prezydenta nie zaprzecza. Zapewnia, że znają się ze wspólnych treningów na siłowni. Czy łączą lub łączyły ich jeszcze jakieś interesy, tego oczywiście nie wiadomo, ale prawdą nie mogą być opowieści Murańskiego, na które powołuje się Tusk. Przede wszystkim dlatego, że gdy Nawrocki pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu, Wielki Bu miał 16-17 lat.

Zresztą, powoływanie się przez Tuska na słowa Murańskiego wywołało co najmniej konsternację. Nawet dziennikarz Onetu Jacek Harłukowicz – współautor artykułu o rzekomych powiązaniach Nawrockiego ze sprowadzaniem prostytutek gościom hotelowym – stwierdził, że tylko „skończony idiota” może powoływać się na Murańskiego.

Publiczną rozpoznawalność Jacek Murański zdobył w patogalach MMA. Występował w organizacjach FAME MMA, CLOUT MMA i PRIME MMA. Kiedyś spędził trzy lata za kratkami za brutalne pobicie, choć oczywiście on zapewnia, że siedział za niewinność.

Próbkę Murańskiego, osoby wiarygodnej dla Tuska, można zobaczyć poniżej. To pewnego rodzaju uniwersum, przed którym, w innych okolicznościach, Tusk przestrzegałby dzieci, gdyby akurat była taka polityczna potrzeba.

— Patryk Słowik (@PatrykSlowik) May 26, 2025

— Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) May 26, 2025

Pan Murański, kolega pana @tusk , skazany za porwanie i tortury, handel kobietami i dziećmi, oskarżony o gwałt na nieletniej, alfons i narkoman, od dziś autorytet moralny :))) to się nie dzieje :)))) #IdeNaWybory :)))))))) https://t.co/kQPHuZ7Npc pic.twitter.com/0fTaFW9ily

— TABULA RASA 🇵🇱 (@SebastianKukul4) May 26, 2025

Sprawność fizyczna nie jest mu obca, a to wszystko nie byłoby możliwe bez wsparcia małżonki, która dopinguje go na każdym kroku co słychać na załączonym obrazku#AutorytetTrzaskowskiego #AutorytetTuska pic.twitter.com/Ips9jUjUIJ

— Bartosz Pałucki (@Palucki_B) May 26, 2025