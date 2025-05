PILNE! Atak nożownika w Hamburgu. Kilkanaście osób rannych, kilka w stanie krytycznym [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

Dwanaście osób zostało rannych, w tym kilka ciężko, w ataku nożownika na kolejowym Dworcu Centralnym w Hamburgu na północy Niemiec. Osoba podejrzana o atak została aresztowana, według doniesień „Bilda” jest to kobieta. Motyw ataku nie jest jasny.

Jak poinformowała hamburska policja w komunikacie zamieszczonym na platformie X, napastnik „zranił nożem kilka osób na Dworcu Centralnym”. Według rzecznika hamburskiej straży pożarnej stan kilku rannych jest krytyczny.

Do zdarzenia doszło na jednym z peronów, przy którym stał pociąg.

Jak pisze „Bild”, w stanie krytycznym są trzy osoby, trzy inne są ciężko ranne, a sześć osób odniosło drobne obrażenia. Pomoc medyczna kilku rannym jest udzielana w jednym ze stojących na stacji pociągów.

Według „Bilda” rzecznik federalnej policji Woldemar Lieder potwierdził w rozmowie z telewizją RTL, że podejrzaną osobą jest kobieta.

Dworzec Centralny w Hamburgu jest jednym z najbardziej ruchliwych węzłów transportowych w Niemczech. W piątek w godzinach szczytu popołudniowego jest tam zwykle bardzo tłoczno.

Po ataku ruch kolejowy na całym Dworcu Centralnym został wstrzymany.

Agencja dpa przypomina, że od 1 października 2023 roku obowiązuje całkowity zakaz posiadania wszelkiej broni w okolicach Dworca Centralnego w Hamburgu i na jego terenie, a w połowie grudnia 2024 r. uchwalono zakaz noszenia noży w środkach transportu publicznego.

