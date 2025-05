Szok! W Warszawie powstaną aż dwa Centra Integracji Cudzoziemców

- Reklama -

Nie jedno, a przynajmniej dwa Centra Integracji Cudzoziemców planowane są w Warszawie. Pierwsze zostanie otwarte już niebawem. Paweł Lisiecki, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wskazuje, że kreujący się na proobywatelskiego Rafał Trzaskowski nie ma zamiaru konsultować tej decyzji z mieszkańcami.

Temat centrów dla imigrantów był podnoszony podczas sesji sejmiku. – Centra te budzą ogromne emocje wśród mieszkańców tych miejscowości, w których mają powstać. Moje pytanie jest, kogo i z kim chcą integrować władze Mazowsza i czy przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami, gdzie mają powstać te centra” – mówił Lisiecki.

Zaznaczył, że złożona petycja wyraża obawy, które koncentrują się wokół zagrożeń wynikających z obecności cudzoziemców. Chodzi m.in o obniżenie bezpieczeństwa i o zagrożenie kulturowe.

Hanna Maliszewska, rzecznik Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przyznała, że w Warszawie planowane są w sumie dwa Centra Integracji Cudzoziemców.

– Z badań wynika, że największe skupiska cudzoziemców na Mazowszu są w Warszawie lub jej bliskiej okolicy. Dlatego w projekcie jest założenie, że na terenie miasta mają powstać dwa takie centra. Po otwarciu pierwszego może się jednak okazać, że nie będzie konieczności otwierać drugiego. Takie są założenia – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej.

Według Maliszewskiej, centra to zwykłe lokale usługowe – „miniurzędy”, w których cudzoziemcy znajdą wszystkie potrzebne im informacje. – W jednym miejscu będą przedstawiciele strony rządowej – z ramienia wojewody, samorządu i organizacji pozarządowych. W przypadku naszej siedziby przy Grzybowskiej będą to po prostu kolejne pomieszczenia, które dodatkowo wynajmiemy – przekazała Maliszewska dodając, że będzie to po prostu kolejna część urzędu.

Po zakończeniu obrad Lisiecki skomentował sytuację w serwisie X. „Rafał Trzaskowski jest tak proobywatelski, że nawet sprawę lokalizacji wychodka dla psów poddaje się szerokim konsultacjom społecznym. Ale lokalizacja Centrów Integracji Cudzoziemców to zbyt poważna sprawa, aby ją konsultować z mieszkańcami. Więc w Warszawie będą co najmniej dwa” – napisał.

