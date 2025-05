Turystka zmarła w Egipcie. Przed śmiercią wysłała niepokojące SMS-y. „Chcą mi coś zrobić. On mnie przeraża”

- Reklama -

Kolejna tajemnicza śmierć młodej turystki w Egipcie. 24-letnia Ivonne Daniela Latorre z Kolumbii zmarła w Egipcie 4 maja, po tym, jak przez kilka dni przebywała w śpiączce. Ostatnie wiadomości kobiety do bliskich budzą niepokój.

24-latka przyleciała z Kolumbii do Egiptu na festiwal muzyczny, by świętować swoje urodziny. Niestety ta historia skończyła się tragicznie. Jak podają media, kobieta w tajemniczych okolicznościach zniknęła z afterparty wspólnie z przyjaciółką, modelką Estefanią Bedoy.

Podczas imprezy zarówno Latorre, jak i Bedoy, miały być zaczepiane przez dwóch nieznanych mężczyzn, którzy podawali się za producentów i obiecywali im karierę. Co było dalej, nie wiadomo.

Bedoy dotarła do hotelu, nie informując nikogo o tym, co się wydarzyło. Dopiero po kilku dniach i gorączkowych poszukiwaniach przez rodzinę oraz znajomych, Latorre została odnaleziona w jednym ze szpitali w Egipcie.

Jak się okazało, kobieta była w stanie krytycznym. Do placówki przyjęto ją z kilkoma złamaniami, a także licznymi obrażeniami wewnętrznymi. Niestety życia kobiety nie udało się uratować. Latorre zmarła 4 maja.

Aby ustalić, co wydarzyło się tamtego dnia, policja przesłuchała przyjaciółkę kobiety. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że znajomi kobiety unikają rozmów i nie chcą zdradzić, co stało się feralnej nocy. Tymczasem ostatnie wiadomości od zmarłej 24-latki budzą niepokój.

Niedługo przed zniknięciem Latorre wysłała SMS-y do bliskich osób, w których dzieliła się swoimi obawami. „Chcą mi coś zrobić. Chcą mnie porwać” – pisała w jednym z nich. W kolejnym dodawała: „Prosimy o przybycie policji. Proszę o pilny przyjazd. On mnie przeraża”.

Egipscy śledczy kontynuują działania mające wyjaśnić, co wydarzyło się kwietniowej nocy, chociaż znając podejście egipskiej policji do podobnych sprawa, prawdziwe przyczyny śmierci Latorre mogą nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Rodzina nie traci jednak nadziei, licząc na sprowadzenie ciała kobiety do Kolumbii i ukaranie winnych jej śmierci.

„Dziś Ivonne nie żyje, ale będziemy podnosić nasze głosy w jej obronie, ponieważ nie możemy nadal pozwalać im robić z kobietami, co chcą” – oświadczył przyjaciel 24-latki Angy Giraldo.