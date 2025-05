Sąd Najwyższy Stanu Nowy Jork przyznał rację NIEZASZCZEPIONYM przeciwko COVID-19. Kiedy Polacy ruszą po sprawiedliwość?

- Reklama -

Ech, że tak zacznę ten tekst… A nie mówiłem? Szury, foliarze itp., itd., znowu mieli we wszystkim rację. Sąd Najwyższy Stanu Nowy Jork przyznał rację niezaszczepionym przeciwko COVID-19 i rozsypał w drobny mak narrację propandemicznych bandytów.

Sąd dał jasne dowody i wytyczne

W Sądzie Najwyższym Stanu Nowy Jork doszło do nieprawdopodobnego wręcz precedensu. Dlaczego tak piszę? Bo bardzo ciężko było znaleźć choćby prawnika, który chciałby zająć się tym patologicznym tematem, a tu taka wygrana, taki niebywały sukces.

Po ponad roku batalii sądowej osoby, które nie chciały brać udziału w eksperymencie medycznym, medialnie nazwanym szczepionką przeciwko COVID-19, wygrały w sądzie z bandziorami, którzy naginając prawo i konstytucję USA, zwalniali tych, którzy nie chcieli się zaszprycować.

Sąd nakazał natychmiast przywrócić do pracy bezprawnie zwolnionych pracowników i wypłacić im zaległe pensje i wszelkie świadczenia. Mam więc nadzieję, że wywalczą jeszcze potężne odszkodowania w procesach cywilnych. Sąd w swoim orzeczeniu stwierdził jeszcze, że: tzw. szczepionka przeciwko COVID-19 nie powstrzymuje transmisji wirusa. Więc mamy tu do czynienia z nieprawdopodobnym przestępstwem, które spokojnie porównałbym z przestępstwem na tle etnicznym, religijnym bądź jeśli idzie o przynależność do płci czy kwestii upodobań seksualnych.

Wyobraźmy sobie, że pracodawca wywala pracownika ze względu na płeć czy kolor skóry. Wyobraźcie sobie, jaki podniósłby się skowyt lewactwa i całej postkomuny. A tutaj mamy zwolnienia, w mojej opinii, dużo gorsze ze względu na dużo ważniejszą kwestię i narażenie na utratę zdrowia, a może nawet i życia. Tym bardziej po tym, co usłyszeliśmy z ust przedstawicielki firmy Pfizer na słynnym przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim u Roba Rossa, mamy do czynienia z szeregiem przestępstw.

Polacy, do sądu po swoje prawa, odszkodowania i sprawiedliwość

Uważam, że ta wygrana pracowników w USA powinna dać impuls dla wyniszczonych bezprawną i bezsensowną segregacją sanitarną Polaków. Apeluję do wszystkich – którzy zostali zwolnieni z pracy z powodu odmowy udziału w słynnym eksperymencie medycznym lub byli szantażowani lub zmuszani do takich a nie innych bezprawnych czynności – aby walczyli o swoje prawa w sądach i nigdy, przenigdy nie odpuszczali tym wszystkim propandemicznym przestępcom, którzy tak ochoczo łamali wasze prawa.

Ze swojej strony mogę pomóc w kwestiach kontaktu z odpowiednimi prawnikami. Nie zostawiajcie tak tego, ludzie! Bandyci muszą zapłacić i ponieść konsekwencje swoich czynów.

PS Kontakt do mnie: [email protected] koniecznie w tytule maila proszę napisać: do Red. Marcina Roli, a w treści rzecz jasna, o co chodzi. DO BOJU, Polacy!