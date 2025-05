Spięcie Mentzena z Czarnkiem. Mocna odpowiedź kandydata Konfederacji

- Reklama -

Słowne spięcie Przemysława Czarnka i Sławomira Mentzena. Poszło o kawalerkę Karola Nawrockiego, wykupioną od Jerzego Ż.

Historia pana Jerzego, który trafił do DPS-u, mimo że pozwolił Nawrockiemu na wykupienie swojego mieszkania w zamian za dach nad głową i pomoc, wzbudziła wiele emocji. Serię wpisów na ten temat zamieścił na X m.in. kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen. Ocenił, że „obywatelski” kandydat PiS „zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą”.

Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą. Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak coś takiego może być… — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 6, 2025

Na słowa Mentzena zareagował na antenie Radiowej Trójki Przemysław Czarnek. – Sławku, opanuj się, Sławku opanuj się, tak mogę powiedzieć tutaj w Trójce – grzmiał.

– Jestem cały czas opanowany, opanować to się powinien Przemysław Czarnek. Ja oglądałem jego konferencję prasową na chwilę przed wywiadem Karola Nawrockiego (…), który to wywiad pogrążył Karola Nawrockiego – powiedział, odnosząc się do rozmowy Nawrockiego na kanale Rymanowski Live.

– On wtedy w bardzo zdecydowany sposób mówił rzeczy, które się zdezaktualizowały po jakiejś godzinie czy dwóch, więc jeżeli ktoś się tu powinien opanować, to myślę, że raczej Przemysław Czarnek – dodał.

Mentzen wrócił także do tematu mieszkania Jerzego Ż. – Nieładnie to się zachował Karol Nawrocki. To on wykorzystał trudny moment Jerzego Ż. Natomiast nieładnie również się zachował względem mnie Przemysław Czarnek, kiedy powielał tę propagandę, że chcę wprowadzić jakieś płatne studia i przeze mnie studenci będą musieli płacić na studia. Więc jeżeli mój gest był naganny, to gest Przemysława Czarnka również – skwitował.