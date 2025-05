Strzelanina we Wrocławiu. Są ofiary śmiertelne

- Reklama -

Dwie osoby zginęły w wyniku strzelaniny do jakiej doszło przy ul. Głównej na Stabłowicach we Wrocławiu. Policja jak na razie nie zdradza szczegółów zdarzenia.

Do zdarzenia doszło przed godziną 6 rano w północnej części miasta. W wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby. To kobieta oraz mężczyzna.

Strzały usłyszeli świadkowie. Jak podano, przed nimi doszło do awantury. Nie wiadomo póki co, co było przyczyną zajścia, ale możliwe, że mamy do czynienia z tzw. samobójstwem rozszerzonym.

– Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło po godzinie 6 rano. Ofiara to mężczyzna w wieku 55 lat i kobieta w wieku 54 lat. Z bardzo wstępnych informacji wynika, że mogło dojść tam do samobójstwa rozszerzonego – poinformował w rozmowie z portalem TuWroclaw.com Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Na miejsce zdarzenia udali się funkcjonariusze oraz prokurator. Obecnie trwa zabezpieczanie śladów, nagrań z monitoringu oraz przesłuchiwanie świadków.

Więcej informacji wkrótce.