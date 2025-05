Pisowcy przyszli na manifestację KO. Doszło do przepychanki. „Co pan robi? Halo?” [VIDEO]

- Reklama -

W Nowym Targu doszło do awantury zwolenników PiS i KO. Mała grupa pisowców podeszła pod miejsce wiecu KO wykrzykując swoje hasła. Z wychodzącej grupy KO-wców jakiś mężczyzna postanowił rozpocząć przepychankę wskutek prowokacyjnych odzywek.

Nagranie pochodzi z TikToka „Tygodnika Podhalańskiego”. Na nagraniu widzimy, jak kilka osób szło z bannerami Karola Nawrockiego.

Wykrzykiwali „Karol Nawrocki prezydentem Polski”. Zmierzali oni do skweru, w którym odbywał się wiec wspierający Rafała Trzaskowskiego.

Kamera pokazywała zwolenników PiS. Po chwili gdzieś obok dało się słyszeć okrzyk „oszust”.

Trzymający pisowskie bannery ludzie zatrzymali się na ścieżce w skwerze. Część osób z wiecu KO podeszła do nich.

Pisowcy krzyczęli, że zwolennicy Rafała Trzaskowskiego „boją się”, na co jeden z KO-wców odparł „uwierz mi, że się k**wa nie boję”. Następnie najpewniej osoba nagrywająca poprosiła, by trzymający transparenty znowu krzyczeli.

Wówczas jeden z KO-wców zaczął przesuwać lub szarpać banner z Nawrockim.

– Co pan robi? Halo? – powiedział jeden z pisowców.

Następnie część osób z wiecu KO przeszła po ścieżce w przeciwnym kierunku, być może by opuścić miejsce.

– Zadymka, zadymka mała – mówi jedna z osób na nagraniu.

Między przepychającymi się doszło do słownej awantury. Oddalający się KO-wiec nagle zmienia trasę swojego marszu i rzuca się na jednego z pisowców, który wcześniej coś do niego mówił. W efekcie doszło do kolejnej przepychanki.

– Proszę się uspokoić! – mówi kobiecy głos przez megafon, najpewniej z manifestacji KO.

W międzyczasie dwóch mężczyzn szarpało się o kij od flagi III RP.

– Będzie zgłoszenie zaraz na policję – krzyczy pisowiec, który brał udział w przepychance.

Jedna ze starszych osób ze strony pisowców została zapytana przez osobę nagrywającą zdarzenie, „gdzie jest Polska”. Mężczyzna odparł, że „tu jest”. Następnie dodał, że „komuna jest w Poroninie”

„Starcie zwolenników Nawrockiego ze zwolennikami Trzaskowskiego. Jak w tym Dniu Świra. Marek Koterski to nie reżyser, to wizjoner” – skomentował na X użytkownik Krengiel, który wrzucił nagranie do tego serwisu.