Sławomir Mentzen: Weźcie każdego, kto się rusza. I idźmy razem na te wybory [VIDEO]

Konfederacja opublikowała fragment wystąpienia Sławomira Mentzena z Kartuz, z którego zrobiła mini klip wyborczy. Kandydat na prezydenta zachęca wszystkich swoich zwolenników, by zachęcali dosłownie wszystkich do pójścia na wybory.

Mentzen będzie pierwszym w historii wyborów prezydenckich w Polsce kandydatem, który odwiedzi wszystkie powiaty. Jest już na finiszu swojej kampanijnej trasy, a w ostatnich dniach gościł na Pomorzu, m.in. w Kartuzach.

W emocjonalnym przemówieniu, które Konfederacja wykorzystała do stworzenia krótkiego klipu wyborczego, Mentzen zwrócił się bezpośrednio do swoich zwolenników z apelem o aktywizację wyborczą.

– Chcecie niskie i proste podatki? Szczelne granice? Prezydenta, który przede wszystkim będzie dbał o polskie interesy? To głosujcie na mnie w tych wyborach 18 maja, ale nie sami. Weźcie swoje rodziny, swoje rodzeństwo, rodziców, dziadków, swoje dzieci. Weźcie kolegów i koleżanki, znajomych z siłowni, baru czy klubu, skądkolwiek. Weźcie każdego, kto się rusza – mówił do zgromadzonych na wiecu kandydat Konfederacji.

– I idźmy razem na te wybory, bo wreszcie w Polsce może coś się zmienić. A Polska zasługuje na to, żeby wreszcie w Polsce coś się zmieniło! A jak my tego nie zmienimy, to nikt inny tego za nas nie zmieni, więc 18 maja wszyscy na wybory! – zaapelował Mentzen.