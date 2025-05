- Reklama -

Pałac Elizejski zareagował na sugestie w mediach społecznościowych, dotyczące przedmiotu, który prezydent Emmanuel Macron zdejmował ze stołu w pociągu do Kijowa. Urząd prezydenta zaprzeczył wersji o zawiniątku z kokainą i pokazał, że była to zwykła zmięta chusteczka.

Nagranie wideo, na którym widać Macrona w towarzystwie premierów Niemiec i W. Brytanii, Friedricha Merza i Keira Starmera, zainteresowało internautów na całym świecie z powodu białego przedmiotu obok szklanki na stole.

Pogłoska pojawiła się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Skojarzenie wynikało z wcześniejszych doniesień o możliwym uzależnieniu prezydenta Francji Emmanuela Macrona od kokainy. Więcej o tym przeczytacie poniżej.

Jak się okazuje, do dyskusji włączył się Pałac Elizejski. Zastosowano banalną zagrywkę – kto sądzi, że Macron mógłby ćpać, ten agent.

„Gdy jedność europejska staje się niewygodna, dezinformacja posuwa się do tego, by zwykła chusteczka wyglądała, jak narkotyki” – oświadczył Pałac Elizejski na platformie X.

Administrator profilu opublikował zdjęcie, na którym wyraźnie, a nie z daleka, widać leżącą na stole zmiętą chusteczkę.

„To jest chusteczka do nosa” – głosi podpis na zdjęciu.

„To jest jedność europejska, w celu budowania pokoju” – dodano do zdjęcia obok z politykami.

Pałac Elizejski oznajmił, że informacja o narkotykach „jest rozpowszechniana przez wrogów Francji, zarówno za granicą, jak i w kraju”; nie wskazał przy tym na konkretnego winnego. Zaapelował, by „pozostać czujnym wobec manipulacji”.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.

This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr

— Élysée (@Elysee) May 11, 2025