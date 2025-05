Ostatnie dni na składanie wniosków przez wyborców. Zaświadczenie, zmiana miejsca i inne. Sprawdź, jak to zrobić

- Reklama -

To już ostatnie dni przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi na złożenie wniosków przez wyborców, którzy m.in. chcą głosować poza swoim obwodem – w kraju i poza granicami.

Wyborcy poza granicami Polski

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ich ewentualna II tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Wyborcy, którzy w tych dniach będą przebywali za granicą, bądź wyborcy zamieszkujący tam na stałe, mają czas do 13 maja na złożenie wniosku o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach utworzonych za granicą. Potrzebny jest do tego ważny paszport, bądź – jeśli wyborca może do danego kraju wjechać na podstawie dowodu osobistego – ważny dowód osobisty. Wówczas paszport nie jest konieczny.

Wnioski składa się do konsula odpowiedniego do wybranego obwodu głosowania lub elektronicznie. Jest to możliwe poprzez udostępnioną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych stronę: e-wybory. Rejestracja jest kilkuetapowa. W jej trakcie możliwe będzie sprawdzenie, ilu wyborców jest zarejestrowanych w obwodach utworzonych w danym państwie. Na stronie MSZ sugeruje, aby wybrać ten obwód z najmniejszą liczbą wyborców.

Adresy lokali wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyborca znajdzie również na stronach: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Państwowej Komisji Wyborczej, czy właściwego konsulatu.

Do 13 maja jest też czas na składanie wniosków o ujęcie w spisie wyborców w obwodach do głosowania utworzonych na polskich statkach morskich. W takim wypadku wniosek należy złożyć do kapitana statku. Jeśli wyborca zmieni swoje miejsce pobytu po I turze wyborów, ale przed ew. II turą, będzie musiał powtórzyć czynność zmiany obwodu głosowania. w przypadku zmiany na obwód utworzony za granicą, termin składania wniosków jest do 27 maja; w przypadku zmiany na stały obwód głosowania w Polsce – do 29 maja.

Głosowanie na zaświadczenie

Głosowanie poza granicami państwa umożliwi również zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o jego wydanie można składać do 15 maja. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia w dowolnie wybranym urzędzie gminy, w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem. Jeśli wyborca nie będzie w stanie sam odebrać zaświadczenia, może pisemnie upoważnić do tego inną osobę.

W przypadku, w którym wyborca nie wnioskował o zaświadczenie o prawie do głosowania do I tury głosowania, ale chciałby je uzyskać przed ew. II turą głosowania, czas na składanie wniosków o jego wydanie ma do 29 maja.

Zmiana miejsca głosowania

15 maja mija również termin na wnioskowanie o zmianę miejsca głosowania. Dotyczy to osób przebywających czasowo poza miejscem swojego zamieszkania albo zameldowania, czy też osób, które nie są ujęte w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania, w którym podaje się: imię i nazwisko, obywatelstwo, swój numer PESEL, a także adres przebywania w dniu wyborów, można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Wniosek w formie papierowej z własnoręcznym podpisem składa się do urzędu gminy, na terenie której wyborca przebywa i chce głosować w wyborach prezydenckich w wybranej komisji obwodowej. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, można złożyć przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Wnioski o zmianę miejsca głosowania mogą składać również: żołnierze pełniący zasadniczą służbę wojskową albo odbywający ćwiczenia wojskowe; policjanci z jednostek skoszarowanych; funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby.

Po zmianie miejsca głosowania, wyborca zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był wcześniej ujęty. W przypadku ew. ponownego głosowania, wyborca nadal będzie ujęty w spisie wyborców w tym obwodzie głosowania, o który wnioskował przed I turą.

Jeśli wyborca chciałby zagłosować wtedy w innej komisji obwodowej – także w miejscu swojego stałego zameldowania – wyborca musi otrzymać z dowolnie wybranego urzędu gminy zaświadczenia o prawie do głosowania lub do 29 maja złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. W tym wypadku wyborca również może złożyć wniosek w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Możliwość transportu na wybory

Również do 15 maja wyborcy, którzy zgłosili wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, zostaną poinformowani o godzinie transportu w dniu głosowania. Prawo do nieodpłatnego transportu przysługuje wyborcom z niepełnosprawnością lub wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat, otrzymają informację. Czas na składanie wniosków o skorzystanie z tego uprawnienia minął 5 maja. Przysługuje on tym wyborcom, w których gminie w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Wyborca może zrezygnować z transportu z prawa do transportu do lokalu i transportu powrotnego albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego. Termin na składanie wniosku o takiej rezygnacji upływa 16 maja. Z kolei wyborca, który nie złożył wniosku dot. transportu, jednak chciałby skorzystać z przysługującego mu prawa przy ew. ponownym głosowaniu (które odbędzie się 1 czerwca), ma czas na złożenie o to wniosku do 27 maja.

Wszystkich zgłoszeń należy dokonywać w godzinach pracy urzędu gminy.

Kampania wyborcza zakończy się 16 maja o godzinie 24. Cisza wyborcza będzie obowiązywała na terenie całego kraju do zamknięcia lokali wyborczych 18 maja.